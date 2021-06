Il basilico fa parte delle piante aromatiche e con il suo sapore deciso e particolare aggiunge un tocco in più alle nostre pietanze. Si dovrebbe aggiungere alle preparazioni da crudo o a fine cottura per evitare di perderne il sapore e le proprietà organolettiche durante la cottura. Re indiscusso di piatti come la caprese, dei risotti e della salsa al pomodoro. Addizionato ad olio extravergine d’oliva, sale, aglio e parmigiano, è l’ingrediente base del pesto alla genovese.

Dunque i metodi per usare questa spezia preziosa originaria dell’Asia sono davvero tantissimi, tuttavia esso tende ad avere una scarsa conservazione. Infatti diventa velocemente nero ed ammuffisce, ma allora come fare per mantenerlo rigoglioso e profumatissimo il più a lungo possibile?

Per un basilico rigoglioso e profumatissimo per tutta l’estate sono questi i trucchi della nonna

Per avere un basilico sempre fresco ed a portata di mano ogni volta di cui ne abbiamo bisogno, la prima cosa da fare è acquistare una piantina da tenere in casa. Successivamente sarà importante travasare il basilico facendo attenzione a non rompere le radici. È indispensabile inoltre mantenere la terra della piantina sempre umida per fare ciò è possibile o innaffiare con quotidianità le piantine oppure nebulizzare sulle foglioline dell’acqua. Inoltre è anche importante prestare attenzione alla posizione della piantina che deve essere messa nei pressi di una finestra in modo che sia esposto al sole per 3/ 4 ore massimo, evitare di esporlo per troppe ore a luce diretta.

Le accortezze che fanno la differenza

Per averlo sempre verde e rigoglioso occorre evitare di farlo fiorire, oppure recidere immediatamente le infiorescenze appena si formano. È inoltre importante rimuovere le foglioline secche e i rami vecchi.

Un consiglio è quello di raccogliere le foglioline di basilico a partire dalle più piccoline in cima che sono anche più aromatiche e adatte alle ricette.

Dunque, sono questi gli accorgimenti per un basilico rigoglioso e profumatissimo per tutta l’estate sono questi i trucchi della nonna. Mentre è incredibile ma è questo il fantastico metodo per avere il basilico sempre pronto all’uso, più 3 trucchi per averlo perfetto.