Nel periodo estivo avere una terrazza confortevole può fare la differenza. Come questa, anche il balcone può diventare un luogo di relax per riposare e passare del tempo con amici. Purtroppo, però, molto spesso dimentichiamo addirittura di avere questo spazio oppure per pigrizia e mancanza di idee non lo curiamo. Iniziamo a sfruttare tutte le aree della casa e rendiamo accogliente balcone e terrazza con un tocco di fantasia e creatività. Soluzioni semplici e dal costo minimo per rendere il brutto e dimenticato balcone il rifugio da sempre desiderato.

Rendiamo accogliente balcone e terrazza con un tocco di fantasia e creatività

Minima spesa e massima resa con queste semplicissime idee fai da te. Una parte nasce dal riutilizzo di oggetti messi da parte, l’altra invece da prodotti pensati appositamente per il rimodernamento di spazi. Vediamo quali sono e cosa ci serve per dare un look innovativo alla nostra terrazza o balcone.

Pallet

In molti si son già attrezzati al riutilizzo del pallet per mettere insieme tavoli e sedute e rendere accoglienti giardini e spazi all’aperto. Non è difficile trovarli da persone che se ne disfano, né tantomeno metterli insieme per dargli un aspetto interessante. Per renderli comodi ci basterà utilizzare dei semplici cuscini come supporto per schiena e sedere. Possiamo poi appenderli a muro ed addobbarli con piante e fiori, dando così un piacevole tocco di verde al nostro spazio.

Luci e rifiniture personali

Se la solita luce cupa di balconi e terrazze non ci soddisfa, utilizzare delle lucine colorate potrebbe fare al caso nostro. Possiamo appenderle a muro o metterle lungo le ringhiere o addirittura posizionarle componendo forme. Un tocco magico e di festa che contribuirebbe a far sentire ancora più di casa quello spazio prima abbandonato a sé.

Per rendere più personale la terrazza non deve mai mancare il nostro tocco. Scegliamo un oggetto o una particolare attenzione da dare allo spazio per farlo diventare unico e speciale. Potremmo, ad esempio, sfruttare i muri disponibili per attaccare delle fotografie o dei poster a cui teniamo.

