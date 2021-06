Il 2021 è certamente l’anno dei concorsi e chi vuole entrare nella Pubblica Amministrazione dovrebbe cogliere al volo le opportunità di questo periodo.

Tra vari Enti pubblici che stanno avviando le procedure di selezione, ve n’è uno che opera in un campo molto particolare.

Stiamo parlando dell’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che è attualmente alla ricerca di varie figure professionali.

Difatti, l’Ente ha recentemente pubblicato il bando per l’assunzione di 181 unità suddivise in 5 diverse categorie. Vediamo i dettagli del concorso, le modalità di candidatura e di espletamento delle prove.

181 nuovi posti di lavoro per varie figure professionali in questo importante Ente nazionale

I posti di lavoro sono così suddivisi:

91 posti di ingegnere professionista ;

; 10 posti di dirigente non generale di cui 6 dirigente amministrativi e 4 dirigenti tecnici;

non generale di cui 6 dirigente amministrativi e 4 dirigenti tecnici; 6 posti di funzionario informatico (area tecnico-economica, amministrativa e operativa) categoria C;

(area tecnico-economica, amministrativa e operativa) categoria C; 72 posti di funzionario (area tecnico-economica, amministrativa e operativa) categoria C;

(area tecnico-economica, amministrativa e operativa) categoria C; 2 posti di avvocato professionista.

Ovviamente, i requisiti per partecipare cambiano a seconda del profilo prescelto, così come le procedure di selezione.

Per tutte le categorie è richiesto il possesso della laurea magistrale, per cui si tratta di un concorso non aperto ai diplomati. Il tipo di laurea conseguito dipende dal profilo selezionato, consultabile al seguente link sui concorsi attivi. Inoltre, per la partecipazione è richiesto il pagamento di una somma di 10 euro e il possesso dello SPID personale.

Partecipazione e procedure di selezione

Ogni concorso prevede tre fasi, preselettiva, scritta e orale, ciascuna con le proprie materie di indirizzo.

Per i 2 posti da avvocato è richiesta anche l’iscrizione all’albo, mentre le cose cambiano per i dirigenti. In tal caso, infatti, bisogna essere dipendenti pubblici nel settore dell’aviazione civile o dell’aerospazio. È anche necessario aver maturato, sempre in questo campo, alcuni anni di esperienza professionale, il cui numero varia a seconda dei titoli accademici posseduti dall’aspirante.

È possibile inviare la domanda in modalità telematica entro il prossimo 7 luglio, seguendo le istruzioni presenti nel link riportato in precedenza.

Le sedi di lavoro sono la Direzione generale a Roma e le sedi territoriali sparse in tutta Italia. Una grande opportunità per chi ama il settore dell’aviazione e ha sempre pensato di lavorare in questo mondo.