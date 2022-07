Non tutti hanno la possibilità di avere un giardino dove coltivare fiori e piante. Si stima che, su 62 milioni di abitanti in Italia, circa 51 vivano in aree urbane e quindi in città. Da ciò si evince che la grande parte degli italiani abbia a disposizione balconi e terrazzi, dove coltivare il proprio verde.

Da qui nasce la necessità di avere orti urbani e di creare piccole aree verdi verticali per coloro che hanno poco spazio. Pomodori, zucchine, erbe aromatiche e addirittura alberi da frutto si affacciano dagli appartamenti delle città con soluzioni, spesso straordinarie.

Per coloro che ancora avvertono la vita in appartamento come un impedimento a dedicarsi al giardinaggio, abbiamo pensato di dare qualche indicazione utile. Vedremo quali sono le varietà migliori da scegliere per un balcone in pieno sole o all’ombra.

Attraverso una selezione accurata non avremo bisogno di fare troppi sforzi affinché il nostro balcone si riempia di colore. Infatti, con poche cure e i giusti consigli riusciremo a ottenere un’esplosione floreale da far invidia a chiunque.

L’importanza del grado di esposizione al sole

La prima cosa da capire, prima di scegliere i nostri fiori, è quale sia il grado di esposizione al sole del nostro terrazzo. Un balcone che prende il sole per 8 ore al giorno in estate non sarà adeguato a piante che amano la mezz’ombra, nemmeno innaffiando continuamente.

Poi, si potranno scegliere delle varietà resistenti al caldo e che non patiscono l’esposizione diretta ai raggi solari. Un altro consiglio consiste nel mescolare piante sempreverdi, con piante con fioriture abbondanti, inframezzate con piante aromatiche.

Per un balcone in pieno sole o all’ombra sono questi i fiori da scegliere per avere una fioritura sempre ricca e abbondante con poca manutenzione

Le piante stagionali più resistenti al sole sono molte. Meno quelle che dimostrano di reagire bene alla presenza di palazzi e smog. Tra queste troviamo la Lantana camara, la cui fioritura blu, rossa e gialla aumenta in base alla quantità di sole che riceve. Se amiamo i fiori blu, non possiamo fare a meno di piantare la Plumbago auriculata che però è rampicante e necessita di un supporto per crescere.

I gerani sono tra le piante più resistenti e la versione ricadente o parigina è quella che dà maggiori soddisfazioni. Per finire, una succulenta che non ha bisogno di molta acqua né cure, cioè la Portulaca. Questa è un’ottima tappezzante e resiste bene ai parassiti.

Al contrario, per chi ha un balcone che prende raramente il sole, bisognerà virare su altre specie. Iniziamo dal nasturzio nano che ha bellissimi fiori arancio che creano cascate di colore e allontanano alcuni parassiti.

Un bulbo che pare non morire mai è l’anemone coronaria, che si conserva di anno in anno e ha poco bisogno di sole. Per chi ama i fiori piccoli, ma abbondanti, ortensie e begonie sono perfette per le zone ombrose e necessitano di un buon drenaggio dell’acqua.

Lettura consigliata

Non solo edera e ciclamini grazie a quest’incantevole pianta rampicante per giardini stupendi e garanzia di privacy