Sono brutti tempi questi per chi vuole riposare sonni tranquilli e non ha protezioni a sufficienza. Le zanzare sono il più classico dei problemi nelle sere d’estate. Ne basta una per far passare una nottata da incubo ad un’intera famiglia. Forse non sono silenziose e rapidissime come altri insetti, ma ci accorgiamo della loro presenza a colpo già inferto.

Il nervosismo per la puntura ricevuta potrebbe toglierci il sonno e, di conseguenza, rovinarci la giornata successiva. Così basta un piccolo gesto per poterci evitare tanti problemi.

Come se non bastasse alcune persone sono più propense ad attirare le zanzare. Questo avviene perché questi insetti sono particolarmente abili a percepire le sostanze contenute nel nostro sangue. Sembrerebbe che sono in grado di fiutare il sangue già da circa 50 metri di distanza. E questa caratteristica cambia da persona a persona.

Non solo una questione di alimentazione

Forse molti sapranno che assumere alcune bevande incentiva o meno le punture delle zanzare. Nel primo caso, ad esempio, bere birra significa aumentare le probabilità di una puntura. Infatti l’alcol aumenta la temperatura corporea e, dunque, la sudorazione. Nel secondo caso, invece, parrebbe che assumere succhi di frutta, come quello all’ananas, sia in grado di rendere il nostro corpo meno appetibile per le odiose zanzare visto l’apporto di vitamine.

Pochi invece sapranno che devono fare particolarmente attenzione le donne in gravidanza. Per loro sarebbe più difficile prevenire le punture delle zanzare visto che sono un bersaglio prediletto.

Anche in questo caso la questione è chimica. E di certo tra le varie tensioni ed attenzioni da affrontare nell’epoca della gravidanza, quella delle zanzare non è la più gradita. Il motivo della particolare attenzione è presto spiegato.

Sarebbe più difficile prevenire le punture delle zanzare per le persone che si trovano in questa condizione

Il pancione aumenterebbe di circa 1° la temperatura corporea. A noi potrebbe sembrare un’inezia. Ma non lo è per animali tanto sensibili ai cambi di calore e che individuano, tra tante persone, proprio queste. Meglio allora ridurre i rischi. Trovare un ambiente riparato, sereno, ombreggiato e magari protetto da zanzariere o prodotti non invasivi sarà una priorità.

La sfida contro le zanzare è prima di tutto una lotta per l’igiene. Non dimentichiamo che questo insetto è letteralmente considerato uno dei più pericolosi al mondo per vari motivi. Purtroppo, infatti, in molti Paesi poco sviluppati continua a mietere moltissime vittime a causa della trasmissione di virus quali la malaria.

