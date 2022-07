Non solo camminare ma questa attività che è un vero jogging interno aiuterebbe a combattere la depressione e allontanare lo spettro dell’ictus

Sono molte le discipline orientali a cui ci affidiamo negli ultimi anni per ritrovare la pace interiore e per alleviare qualche disturbo di salute. Addirittura molti si affidano alla medicina ayurvedica per dimagrire. Lo Yoga ormai è praticato da migliaia e migliaia di persone in Italia. Tale disciplina non è uno sport ma aiuta ad essere flessuosi e ad avere muscoli più elastici. Lo Yoga non è solo meditazione ma aiuta ad alleviare lo stress. Come riporta la Fondazione Veronesi, vari studi hanno rilevato che in alcuni casi i malati di tumore trarrebbero beneficio da questa pratica. Gioverebbe ad un sonno ristoratore notturno e contrasterebbe la sonnolenza diurna. Ci sono però molte branche dello yoga. Fra queste scopriremo i benefici dello yoga della risata.

Specifichiamo fin da subito che non vi è ancora un riconoscimento da parte dei sistemi sanitari convenzionali. Ci sono, però, molti studi che dimostrerebbero i benefici di questa disciplina. La dottoressa Gita Suraj Narayan, docente dell’Università Sudafricana di Kwazulu-Natal è una vera autorità per quanto riguarda lo yoga della risata. La ricercatrice ha condotto uno studio su un campione con persone colpite da ictus di età fra i 40 ed i 90 anni. Dopo 120 sessioni di yoga della risata, la pressione sanguigna era diminuita così come lo zucchero nel sangue. Inoltre il recupero fisico e cognitivo era molto migliore rispetto al consueto. Vediamo quindi in cosa consista lo yoga della risata.

I benefici sulla depressione degli anziani

In questo caso è stato uno studio iraniano a constatare un effetto benefico dello yoga della risata su soggetti anziani depressi. 60 persone anziane sofferenti del male oscuro sono state divise in tre gruppi: un gruppo di Yoga della risata, un gruppo di terapia e uno di controllo. Ebbene, il gruppo 1 e 2 avrebbero raggiunto entrambe dei miglioramenti dello stato depressivo, confermato anche dalla situazione immutata del gruppo di controllo.

Yoga della risata: cos’è

Solo per citarne alcuni, fra i benefici della risata ci sarebbe:

l’aumento delle endorfine con una diminuzione della percezione della risata;

il miglioramento della capacità polmonare e i livelli di ossigeno nel sangue;

il miglioramento della circolazione sanguigna trattandosi di un’attività aerobica standard, una specie di jogging interno.

Occorre chiarire che oltre alle risate autoindotte, questo tipo di yoga aggiunge anche dei movimenti da eseguire e la respirazione.

I benefici della risata si producono anche se quest’ultima, almeno inizialmente, non sia spontanea. Per essere efficace deve essere considerata proprio come esercizio e non durare meno di 15 minuti.

