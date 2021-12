Sono tante le persone appassionate di floricoltura. La Redazione di ProiezionidiBorsa lo sa bene. Per questo i suoi Esperti sono sempre alla ricerca di varietà nuove da proporre ai lettori. Chi abita in appartamento cerca specie belle e decorative. Stessa cosa vale per chi invece vuole arricchire il proprio giardino o il balcone. Questi ultimi, però, a volte hanno qualche necessità in più come quella di coprire un gazebo o di creare una siepe.

Per esempio, abbiamo visto come costruire magnifici pergolati fai da te per le nostre piante rampicanti con 3 idee facili ed economiche. Si è parlato anche di 5 piante rampicanti con fiori a cascata che resistono ai raggi del sole e crescono facilmente rigogliose e stupende. Nell’articolo di oggi scopriamo un’altra varietà molto interessante. Perfetta per l’inverno, ha una caratteristica che la rende straordinariamente affascinante.

Non solo edera e ciclamini grazie a quest’incantevole pianta rampicante per giardini stupendi e garanzia di privacy. Ma vediamo di quale varietà si tratta e come coltivarla per renderla rigogliosa.

Un fiore come lanterne cinesi

Si chiama Abutilon megapotamicum o vexillarium. Quest’arbusto ha origini brasiliane, nonostante sia conosciuta col nome di pianta delle lanterne cinesi. La ragione è che, da giugno fino a inverno inoltrato, questa pianta produce una cascata di fiori stupendi di colore rosso porpora e giallo. La loro forma e il portamento pendente li fa assomigliare a lanterne cinesi appese su lunghi rami sottili. Quando si ha in giardino una rarità del genere è difficile non restarne incantati.

Proprio i rami, sebbene nascano eretti, col tempo tendono ad arcuarsi e ricoprirsi di foglie verde scuro. Ecco perché l’abutilon è considerata come una pianta ricadente e quindi capace di ricoprire vaste porzioni di spazio. La crescita di questa varietà è notevole. Infatti, se ben coltivata, raggiunge anche 3 metri di altezza.

L’abutilon è una pianta molto facile da coltivare. Infatti, è capace di crescere e sopravvivere con ogni tipo di terreno. Nonostante ami il caldo e sopporti bene il clima arido, ha bisogno di innaffiature abbondanti e un vaso abbastanza largo, se si vuole che fiorisca. In ogni caso, sopporta anche il freddo tra -7° C e -10 °C.

L’importante è che sotto queste temperature venga coperta e protetta con pacciamatura. Se si trova in vaso, invece, è consigliato spostarla in un ambiente chiuso come un garage o una veranda. Per utilizzarla come rampicante, bisognerà direzionare i lunghi rami affinché si aggrappino ai supporti (gazebo, cancellata, recinzione) precedentemente preparati.