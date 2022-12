Per un arrosto di Natale morbido e con tanto sughetto ecco 2 ricette facilissime da copiare subito

Chi ama l’arrosto a Natale deve assolutamente provare queste 2 ricette! Il figurone è assicurato! Ecco quali sono e come prepararli velocemente.

L’atmosfera natalizia ormai è nell’aria. Manca poco per la ricorrenza e fervono i preparativi per le grandi tavolate in famiglia e con amici e parenti, ma non solo. La corsa al regalo più bello non manca mai! Ed è per questo che quest’anno, a stupire tutti, non saranno solo i doni ma anche le loro confezioni. Molto amati e sempre più apprezzati, i pacchetti fatti a mano, con creatività e materiali di riciclo. Queste, poi, sono le settimane in cui si pensa anche al dress code migliore da sfoggiare durante le feste e all’acconciatura più adatta.

Per gli “chef” di famiglia, è anche tempo di stilare il tanto atteso menù di Natale. E tra le ricette che non possono mancare sulle tavole degli italiani c’è l’arrosto. Di seguito, dunque, abbiamo raccolto tutti i trucchi per un arrosto di Natale morbido e con tanto sughetto. Scopriamoli insieme.

Prima regola: scegliere il taglio di carne giusto

La prima regola è quella di rivolgersi al macellaio di fiducia per la scelta della carne.

Esistono tante tipologie di carne, tuttavia, per un risultato ottimale si consiglia un taglio di noce o girello di vitello, ma anche la fesa di tacchino, il carré, oppure l’arista di maiale. Un grande classico per le festività natalizie è l’arrosto con salsa all’arancia.

Vediamo tutti i passaggi per un arrosto di Natale morbido e con tanto sughetto

Per l’arrosto con salsa di arancia, prendere circa 1 kg e mezzo di vitello (le porzioni saranno circa 8). Poi, mescolare un filo d’olio e un pizzico di sale con una manciata di rosmarino e timo tritati finemente. Con questa miscela, spennellare la carne e inserirla in una padella. Far rosolare l’arrosto, pian piano a fuoco lento fino a quando non si forma una golosa crosticina.

Intanto, sfumare con un bicchiere di Cointreau (facoltativo). Poi, togliere dal fuoco e avvolgere l’arrosto nella carta stagnola. A questo punto, impostare il forno a 200°C e infornare. Far cuocere l’arrosto per circa un’ora. Intanto, tagliare a fettine mezza arancia lasciando anche la buccia. Premere l’altra metà e ricavarne il succo. Versarlo nella padella in cui è stato cotto precedentemente e far bollire per qualche minuto. Infine, tagliare l’arrosto a fette e versarci sopra il succo d’arancia. Impiattare e decorare con le fette di arancia.

Arista di maiale con verdure: una vera prelibatezza da non perdere

Per preparare l’arista di maiale per otto persone, si consiglia di acquistare circa 1 kg e mezzo. Adagiare la carne in una pirofila e ricoprire con gli aromi che si preferiscono (per non sbagliare si consiglia rosmarino e timo anche in questo caso). Successivamente, avvolgere l’arista nella carta d’alluminio. Far cuocere in forno a 180° C per 20 minuti. Poi, scoprire la carne e aggiungere nella pirofila, del sedano, una mezza cipolla tagliata finemente e una carota tagliata a dadini. Insaporire con del sale e un po’ d’olio. Far cuocere per altri 10 minuti. Infine, tagliare a fette la carne e servire con il sughetto di verdure.