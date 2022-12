Occhio a queste geniali idee per impacchettare i regali senza usare la solita carta natalizia

Per creare dei pacchi regalo originali e creativi, ecco cosa utilizzare al posto della semplice carta da regalo. Vediamo cosa serve per fare bella figura.

Le case degli italiani sono già pronte per accogliere la magia delle feste natalizie. L’albero è stato finemente addobbato, le luci posizionate negli angoli giusti e molti hanno anche deciso il menù per le feste.

Nulla è stato lasciato al caso, ma programmato nei minimi particolari per evitare di affannarsi durante gli ultimi giorni e per non fare brutte figure con parenti e amici.

Ma abbiamo pensato alla lista dei regali?

Comprare il regalo giusto non è sempre facile. Ogni anno, c’è chi si organizza per tempo e chi, invece, corre al centro commerciale solo il giorno della vigilia.

Occhio a queste geniali idee per impacchettare i regali senza spendere neanche un soldo

Un regalo è molto apprezzato non solo per il suo contenuto ma anche per come viene presentato. Non è necessario comprare della carta adatta (di solito rossa), ma basta un po’ di fantasia per creare un pacco bello ed elegante anche con quello che troviamo in giro per casa.

Per incartare i regali si possono utilizzare tantissimi materiali di scarto che spesso buttiamo via.

Ma vediamo cosa usare per creare delle sorprese eccezionali.

La carta del pane è perfetta per realizzare un pacchetto molto originale. Economica e riutilizzabile più volte.

Dopo aver preso le misure e chiuso il nostro pacchetto con del nastro adesivo, abbelliamolo usando dei rametti secchi. Invece di utilizzare un bigliettino, scriviamo i nostri auguri direttamente sulla carta. Faremo un figurone.

Se il regalo è di piccole dimensioni, possiamo utilizzare le pagine di un libro. Facendo attenzione ai dettagli, è possibile creare una confezione davvero originale. Ad esempio, sarà facile preparare un bel fiocco con delle strisce di juta. Oppure avvolgere il pacchetto con del filo colorato di lana.

Per creare i pacchi di Natale, possiamo anche utilizzare la carta colorata o i sacchetti in buone condizioni dei regali precedenti.

Alla ricerca di vecchie stoffe

Sicuramente nei nostri cassetti ci sono dei tessuti che non utilizziamo più da tempo. Scegliamo quelli più colorati e utilizziamoli per avvolgere i nostri regali.

Poggiamo il pacco sulla stoffa, solleviamo i due lembi di tessuto opposti e annodiamoli. Ora facciamo la stessa cosa con gli altri due lati. In poche e semplici mosse avremo creato un pacchetto perfetto senza utilizzare del nastro adesivo.

Alcune idee creative per decorare il pacchetto regalo

Quindi, occhio a queste geniali idee per impacchettare i regali di Natale.

Ma ora vediamo come impreziosire le varie confezioni.

Basta un pochino di fantasia per creare delle decorazioni davvero eccezionali e senza spendere un soldo. Ad esempio, potremmo raccogliere delle foglie o dei piccoli rametti secchi.

Cerchiamo in casa dei merletti, dei centrini e dei bottoni. Perfetti per rendere il pacchetto elegante e raffinato.

Possiamo anche riciclare i vecchi sacchetti dei confetti, all’interno del quale inserire delle stecche di cannella o dei fiori di lavanda.