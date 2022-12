Impacchettiamo così i regali di Natale! Talmente belli da fare un figurone già dalla confezione

Scopriamo i pacchetti fai da te più belli e di tendenza per stupire tutti con un regalo stupendo già dalla confezione.

È tempo di regali da mettere sotto l’albero. E non c’è niente di più bello che far felici le persone amate, amici e conoscenti con un pensierino fatto con il cuore. Oltre al contenuto, il regalo deve essere anche presentato in un certo modo per stupire tutti all’istante. Sempre più spesso, infatti, ci si diletta alla creazione di pacchetti regalo fatti in casa che possano essere originali ed esprimere qualcosa di noi. Sicuramente, anche per queste festività non conta spendere una fortuna per realizzare un pacchetto con i fiocchi. Bisognerà, invece, lasciare spazio alla creatività e alla politica del riuso che, tra l’altro, è anche tanto di moda nell’ultimo periodo. Complice la crisi economica e la consapevolezza di dover voler più bene all’ambiente, le confezioni regalo più belle per il Natale 2022 sono fatte a mano e con materiale riciclato.

Ecco alcuni esempi più sfiziosi e semplici da fare

Il primo metodo che suggeriamo non è una novità, eppure è talmente elegante, semplice e simpatico che sarà una vera delizia replicarlo in casa. Si parte con i classici fogli di giornale, oppure con la carta marrone quella per pacchi, o quella che si usa per trasportare il pane. Tutti perfetti per incartare i regali. Poi, per rendere più belli i pacchetti, basta un po’ di spago e dei rametti di pino da posizionare come decorazione. Si consiglia anche di applicare qualche stellina fatta a mano, magari con pasta di sale, plastilina o pasta frolla per biscotti. Per una decorazione profumata e più originale, applicare sul pacchetto spezie, bacche e frutta essiccata, come le arance.

Molto gettonati anche i pacchetti monocromatici con delle decorazioni create con il nastro adesivo, o biadesivo. In quest’ultimo caso, a completare l’opera ci servirà anche un nastro da regalo. Ad esempio, per creare un piccolo alberello sul pacco, bisognerà posizionare una linea centrale di biadesivo. Incollare l’estremità del nastro in cima e spostandolo a destra e sinistra creare i rami dell’albero che avranno come punto fermo la colla centrale del biadesivo. Per una creazione ancora più semplice, prendere il nastro adesivo colorato. Tagliare strisce di misura crescente e posizionarle sul pacchetto creando la forma di un albero di Natale.

Vecchi maglioni e sciarpe per bottiglie importanti: impacchettiamo così i regali di Natale!

Per impacchettare una bottiglia di vino pregiato (tipico regalo di Natale soprattutto da donare agli amici), si consiglia di tagliare un vecchio maglione a forma rettangolare e ricucire i lembi in modo da creare un morbidissimo sacchetto in lana. Un metodo valido soprattutto per chi usa bene la macchina per cucire. Per chi, invece, non è particolarmente bravo a cucire, si consiglia di tagliare le maniche del maglione. Infilarci, all’interno la bottiglia. Incollare la parte tagliata sulla base della bottiglia e chiudere con un nastro e una coccarda la parte superiore del maglione.

