Quanto costa una settimana bianca in Trentino a Natale o Capodanno? E dopo le festività di fine anno?

A metà dicembre la febbre da feste di fine anno sale a mille. Dalla prossima settimana sarà infatti un susseguirsi di gente che parte e/o che arriva. C’è chi raggiungerà parenti e familiari, chi invece si unirà a partner o amici o colleghi di lavoro e volerà per fare vacanze. Per gli amanti del freddo la scelta quasi obbligata ricade sulla montagna, ora ricche di neve e perfette per sciare. Vediamo quali budget si rendono necessari per qualche giorno di relax ad alta quota.

La conformazione geografica dello Stivale è perfetta perché coniuga al meglio mare e montagna quasi a ogni latitudine. Alpi al Nord e Appennino al Centro-Sud possono soddisfare parecchie esigenze differenti.

Tuttavia, concentrandoci su una delle mete clou per antonomasia dell’inverno, quanto costa una settimana bianca in Trentino a Natale o Capodanno?

Alcune offerte famiglia per l’inverno

Abbiamo consultato il portale ufficiale del Trentino (Visit Trentino) giusto per avere una minima idea di cosa offre oggi quel mercato.

Tra i vari criteri di ricerca, vediamo cosa offre la sezione delle offerte famiglia per l’inverno per chi viaggia con bambini.

A Folgaria abbiamo analizzato le offerte di tre strutture (3 stelleS) differenti per tutte. In due casi su tre, le uniche disponibilità sono per gennaio 2023, mentre solo 1 struttura ha disponibilità a partire dal weekend in arrivo.

In quest’ultimo caso i prezzi partono da 1.190 euro, mentre vanno da 1.274 e da 1.498 euro quelle riferite a gennaio 2023. Ad ogni modo il pacchetto e la struttura dell’offerta prevede soggiorno in mezza pensione per 7 notti (una struttura con bevande escluse). Poi skipass e noleggio attrezzatura sciistica per 6 giorni, ingresso al centro benessere (a partire da 16 anni, varie ed eventuali da una struttura a un’altra.

Alcune offerte di Capodanno sulla neve

Spostando l’attenzione verso Capodanno le soluzioni non mancano tra hotel a 3 stelle e 3 stelleS, agriturismo e appartamento vacanze.

Troviamo prezzi per camera/appartamento o per persona, sempre a notte. Nel primo caso abbiamo prezzi da 98, da 120 e da 250 euro. Nel secondo, invece, ci sono richieste da 185 e da 200 euro p.p. a notte.

In questi casi il pacchetto proposto (più le disponibilità e le condizioni) varia da una struttura ricettiva a un’altra. Il miglior consiglio è quello analizzarle singolarmente per scegliere il pacchetto che più si sposa con le proprie esigenze.

Quanto costa una settimana bianca in Trentino a Natale o Capodanno? Vediamo alcuni budget a confronto

Infine, volgiamo l’attenzione al ponte dell’Epifania, quindi agli inizi del nuovo anno. Tra le varie proposte disponibili, ne vediamo 2 per tutte.

In Val Di Fassa, il pacchetto di un rifugio (disponibilità il 7-8 e poi dal 10 a seguire) comprende notte in quota e relax a Qc Terme. Per sabato 7 la richiesta è di 350 euro, mezza pensione.

A Cavalese, invece, un hotel 4 stelle ha disponibilità dall’8 in poi. Per una notte i prezzi partono da 181, da 201 e da 211 a seconda del giorno scelto nel periodo dall’8 a venerdì 13 gennaio.

In chiusura, in tutti i casi si consigli il Lettore di verificare al momento della Lettura prezzi, disponibilità e condizioni della struttura di turno.