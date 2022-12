3 acconciature facili e di classe da sfoggiare a Natale e Capodanno per capelli da star in 5 minuti!

Basta con capelli spettinati e senza forma, ecco le acconciature più belle e semplici da realizzare in 5 minuti per questo Natale. Scopriamo subito come apparire bellissime e curate in poche mosse.

Manca poco all’avvio delle festività natalizie e la trepidazione un po’ si fa sentire, soprattutto se siamo stati invitati a cene e uscite con amici, parenti o colleghi di lavoro per il tradizionale scambio di auguri e di doni. A tal proposito, ricordiamo che, per quest’anno, la moda promuove ancor di più i pacchettini regalo fai da te, originali e creati con materiali di riciclo. Alcune idee facili e veloci stanno letteralmente spopolando.

Capelli lunghi effetto “glam”: ecco come valorizzarli

In vista delle festività natalizie sono tante le donne che si stanno affidando alle abili forbici dei parrucchieri di fiducia per rinnovare un po’ il look. E dopo i tagli più in voga, ecco le 3 acconciature facili e di classe che faranno felici le giovanissime ma anche le donne più mature.

Per chi ama, di solito, i capelli lunghi e sciolti, potrebbe optare per una mezzacoda. Con quest’acconciatura si evita l’effetto banale dei capelli lasciati al naturale, ma senza strafare. Creare il semi raccolto è facilissimo. Arrotolare su sé stesse alcune delle ciocche laterali e fermarle dietro con un elastico trasparente. Il vero tocco di classe, però, sarò dato da un accessorio che richiama le festività. Una perlina, un fiocco di neve, oppure per le più coraggiose anche una coroncina con del vischio finto. Per un effetto ancora più elegante, un fermaglio gioiello renderà il look luminoso e glamour.

La coda di cavallo? Ecco come renderla pazzesca

È intramontabile e sempre attuale, la coda di cavallo è un’acconciatura pratica e molto versatile. Ideale per look sportivi e casual ma anche per occasioni importanti. Per il Natale l’ultima tendenza è quella di arrotolare un filo di perle intorno alla molla che raccoglie e i capelli. Molto alla moda la coda alta, tuttavia, anche la coda bassa ha il suo charme e per rendere più chic l’acconciatura si consiglia di creare qualche onda sulle lunghezze. Molto gettonato è anche uno scrunchie di velluto, magari rosso oppure verde. Con questo elastico semplice ma d’effetto il risultato sarà strepitoso.

Ecco l’ultima delle 3 acconciature facili e di classe da sfoggiare durante le feste

Come non innamorarsi dello chignon? È tra le acconciature più eleganti e belle di sempre! Inoltre, la versione bassa (sia ben tirata che più morbida) è perfetta per le donne mature.

Per un tocco più particolare ma sempre facile da realizzare si possono realizzare delle trecce e tirarle indietro formando uno chignon. Elegante e raffinato è sempre una garanzia. Un’idea perfetta anche per le donne dai capelli medi e corti. Infine, l’effetto bagnato con i capelli tirati indietro è tra i più belli, perfetti per i capelli corti e quelli cortissimi.