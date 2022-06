Per un antipasto goloso ma senza frittura, questi fiori di zucca al forno sono perfetti per pranzi o cene veloci

Per stupire amici e pareti già dall’antipasto, basta poco e non serve essere uno chef dalle doti speciali. Con i fiori di zucca, poi, fare un figurone è facilissimo. Grazie a questo eccezionale prodotto di stagione, riusciremo a portare in tavola piatti strepitosi in poche mosse. I fiori di zucca sono una vera ricchezza. Tuttavia, sono anche delicati. Quindi, bisognerà trattarli in modo adeguato. A tal proposito ci sono alcuni trucchetti furbi per conservarli al meglio.

Per un antipasto goloso ma senza frittura, i fiori di zucca al forno sono perfetti. Una ricetta dal cuore filante a cui nessuno potrà resistere. Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

15 fiori di zucca;

150 g di scamorza affumicata;

200 g di prosciutto;

2 uova;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

pangrattato, sale e olio extra vergine di oliva q.b.

Basteranno 5 minuti per preparare i fiori di zucca al forno. Innanzitutto, lavare e pulire i fiori di zucca eliminando il pistillo. Poi, lasciarli scolare per qualche minuto in uno scolapasta. Infine, tamponarli leggermente con uno strofinaccio pulito.

Successivamente, preparare il ripieno. Tagliare a fettine la scamorza e poi ridurre a listarelle. Poi, tagliare a pezzetti il prosciutto crudo. Successivamente, prendere i fiori di zucca e farcirli, inserendo prima la scamorza e poi il prosciutto. Chiudere l’estremità con uno stuzzicante per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura.

A questo punto, sbattere le uova in una ciotola e aggiungere un pizzico di sale. In un piatto, invece, inserire un po’ di pangrattato. Dunque, passare i fiori di zucca prima nelle uova e poi nel pangrattato. Successivamente, prendere una teglia e ricoprirla di carta da forno. Poi, adagiare i fiori di zucca. Aggiungere un po’ d’olio a filo e cospargere con il parmigiano grattugiato. Infine, cuocere in forno, impostando una temperatura di 190° C a forno ventilato. Nel giro di 5-10 minuti, i nostri fiori di zucca saranno pronti per deliziare il palato di grandi e piccini.

