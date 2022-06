Nella notte appena archiviata il cielo ha regalato lo spettacolo suggestivo della Superluna. Il satellite della Terra ha raggiunto il suo punto di orbita più vicino a noi. Unito al plenilunio, più conosciuto come Luna piena, ha dato vita a un regalo senza eguali nella volta celeste.

Essa è anche nota sia con il termine di Superluna delle fragole (in America), che delle rose (in Europa). In entrambi i casi il riferimento è alle rispettive raccolte dai campi. Guardando al resto dell’anno, infine, secondo gli esperti avremo altri 2 appuntamenti con il fenomeno della Superluna.

Tuttavia,i doni in arrivo dal cielo astrale non sono affatto finiti. Infatti dopo la superluna delle fragole arrivano Sole e Mercurio e quindi un fiume di sorprese che adesso scopriremo.

La posizione dei pianeti a giugno

Abbiamo chiesto agli esperti la posizione di pianeti a metà giugno. Troviamo anzitutto le due stelle dell’azione, Giove e Marte, in Ariete. Da Ieri, invece, Mercurio è passato dalla casa del Toro a quello dei Gemelli, dove il 24 arriverà Venere, sempre dalla casa del Toro.

Infine troviamo Saturno in procinto di spostarsi dal Toro in Acquario.

Dopo la Superluna delle fragole arrivano sole e Mercurio in stato di grazia a regalare soldi e fortuna al gioco a questi 4 segni zodiacali

Un primo segno sulla cresta dell’onda è Acquario, che si fregia degli influssi di Giove e Marte dalla casa dell’Ariete, e di Mercurio e Luna. Le cose filano lisce in questa metà di giugno, specie in amore e sul fronte lavoro e professione. L’organizzazione del viaggio estivo con il partner e/o la famiglia dominerà queste giornate. Impegni che saranno ripagati da un flusso di emozioni forti e positive.

Tuttavia, incontriamo i Gemelli sul gradino più alto dei segni più fortunati. L’arrivo di Mercurio rafforza il periodo d’oro dei nativi del segno. Le stelle prevedono possibili piccoli colpi di fortuna al gioco (a volte bastano 2 euro per vincere fino a mezzo milione di euro). Ma potrà trattarsi di una disputa legale o sul lavoro chiusa con successo, una nuova chiamata al lavoro, il trionfo a una competizione sportiva, etc.

Anche l’Ariete è sugli scudi a metà mese, soprattutto grazie alla presenza di Marte e Giove nel segno. La grinta e la voglia di agire, di fare, di osare, di gettare nuove basi e nuove sfide è al top. Il lavoro procede benissimo e la professione regala soldi e tante gratificazioni. Molto buona è anche la sintonia con il partner, grazie all’influsso del sole che sorride benefico ai nati sotto questo cielo.

Infine sole e Mercurio saranno gli assi nella manica di metà giugno per gli amici del Sagittario. È un periodo molto fortunato nelle decisioni da prendere, dove Saturno e Plutone donano saggezza per non sbagliare neanche un minimo colpo.

