Sono solo 2 ma in molti stanno copiando questi trucchetti. Il motivo? Innanzitutto, perché i rimedi delle tanto amate nonne sono ancora i più gettonati per preparare dei piatti perfetti. D’altronde l’esperienza di chi ha già sperimentato, commesso errori e rimediato, è una garanzia in cucina.

Poi, proprio in questi giorni, si è inaugurata la corsa ad uno degli alimenti più buoni e sfiziosi del periodo: i fiori di zucca.

Una bontà che dura poco, però, forse anche troppo poco! Ed è per questo che si ricorre a qualche astuzia per poter conservare l’alimento e soddisfare tutta la famiglie in più occasioni dell’anno. Infatti, sono geniali e stanno tornando utili proprio in questo periodo, ecco 2 trucchetti della nonna per conservare i fiori di zucca.

Piccole astuzie di cucina

Chi li mangia conosce bene la fragranza e il sapore dei fiori di zucca freschi. Buoni e gustosi questi piccoli e delicati bocconcini si prestano a moltissime ricette. Ripieni o sotto la forma di frittelle, i fiori di zucca sono una ricchezza di inizio estate. Conservarli al meglio e per più tempo possibile è sempre una scommessa. Dunque, come averli sempre a portata di mano senza far sparire il loro inconfondibile sapore?

Le nonne suggeriscono 2 metodi facili e veloci

Mai pensato di essiccarli? Ebbene, con questo metodo sarà possibile avere fiori di zucca squisiti ancora per qualche altro giorno.

Si possono essiccare al naturale, in forno o negli appositi essiccatori.

Basterà aprire i fiori e privarli dei pistilli e dei peduncoli. Poi, lavarli delicatamente sotto l’acqua fredda e infine, asciugarli con la carta assorbente. Successivamente, se si decide per un’essiccatura in forno, far cuocere a 60 °C per circa 3 ore. Per evitare di farli bruciare, si consiglia di lasciare lo sportello del forno leggermente aperto e di posizionare un contenitore (adatto alle alte temperature) contenente dell’acqua.

Una volta essiccati, dovranno essere conservati in un contenitore ermetico e posti in frigo. Ottimi come snack sfiziosi da condividere con tutta la famiglia.

Il secondo trucchetto, invece, è probabilmente anche il più tradizionale. I fiori di zucca possono essere conservati in freezer.

Si possono già farcire o avvolgere in pastella ma invece di cuocerli verranno conservati in congelatore. In questo modo, anche in inverno, si potranno scongelare, cuocere e portare in tavola in meno di 10 minuti. Dunque, sono geniali e stanno tornando utili proprio in questo periodo, ecco 2 trucchetti della nonna per conservare i fiori di zucca.

