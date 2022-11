Per un antipasto di Natale facile ma d’effetto, ecco la ricetta da copiare subito

Dicembre si avvicina, così come le festività natalizie. C’è già chi si sta adoperando per decorare casa a puntino. Al via la sfida dell’albero più bello. Molto gettonate, quest’anno, saranno anche le ghirlande. A rendere magico il periodo di festività, sarà senza dubbio la ghirlanda profumata fai da te che sta spopolando sui social.

Per quanto riguarda il menù di Natale, certamente c’è ancora tempo, ma capire quali piatti sfiziosi poter servire a tavola per stupire gli ospiti è ottimo punto di partenza. Attenzione alla crema al cioccolato senza uova della mamma, una carezza d’amore da poter usare come dessert, oppure come farcia per torte, pandori e panettoni. Una vera chicca da copiare e replicare all’occorrenza. Altra ricetta sfiziosissima, perfetta da servire come antipasto è quella dei cestini di pasta sfoglia.

Cestini di pasta sfoglia per un antipasto di Natale facile ma d’effetto

Croccanti e sfiziosi bocconcini ricchi di gusto che si preparano in quattro e quattr’otto e che possono far felici grandi e piccini in pochi minuti. Si possono farcire con il ripieno preferito. Buonissimi con formaggi e salumi, ma altrettanto gustosi con verdure e spezie. Per la ricetta che prepareremo quest’oggi, avremo bisogno di una farcitura composta da ricotta, mortadella e granella di pistacchio. Vediamo tutto l’occorrente.

Ingredienti per 12 cestini

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

200 g di ricotta;

200 g di mortadella tagliata a dadini;

granella di pistacchi q.b.;

olio extravergine di oliva (va benissimo anche quello in spray);

1 tuorlo d’uovo per spennellare i cestini.

stampo per muffin.

Procedimento

Il primo passaggio da fare per creare i cestini di pasta sfoglia è quello di preparare proprio la pasta sfoglia. Si può sostituire la pasta sfoglia con la pasta brisée. Srotolare il rotolo su un piano di lavoro e incidere e tagliare 12 rettangoli. Successivamente, spruzzare un po’ di olio extravergine d’oliva all’interno dello stampo dei muffin. Poi, inserire e far aderire i rettangoli di pasta all’interno dello stampo.

Spennellare la pasta sfoglia con il tuorlo d’uovo e poi infornare. Far cuocere per circa 15 minuti alla temperatura di 180 °C. Per evitare che la pasta sfoglia possa gonfiarsi in cottura, forare con una forchetta la base di ciascun muffin. Poi, coprire con un po’ di carta da forno e versarci sopra dei ceci secchi. Una volta cotti, staccare i cestini dallo stampo e farcirli con la mortadella a dadini, la ricotta e la granella di pistacchio come decorazione finale. Ed ecco che per un antipasto di Natale facile ma d’effetto, in pochi minuti e con poche mosse si potranno portare in tavola questi cestini meravigliosi.