Ghirlanda natalizia profumata e duratura, talmente bella da fare invidia ai vicini

Le festività natalizie si avvicinano ed è tempo di pensare alle decorazioni da sfoggiare dentro e fuori casa. Quest’anno, con la crisi economica e il caro dell’energia, saranno in molti a centellinare le risorse. Eppure, gli italiani non rinunciano ad abbellire la casa. D’altronde, oggigiorno si può trovare veramente di tutto. Dagli addobbi per il salotto, a quelle della cucina, camera da letto e persino per il bagno. Per creare un effetto neve da poter spruzzare, ad esempio, sull’albero di Natale, si consiglia una miscela fai da te davvero favolosa. Chi ama, invece, decorare la propria abitazione con la tradizionale stella di Natale, non esiterà a comprarne una nuova per le prossime festività. A tal proposito, sarebbe opportuno conoscere alcuni trucchetti per scegliere la pianta migliore e più duratura.

Per abbellire la porta d’ingresso in modo elegante, la ghirlanda natalizia profumata è l’ideale. Amici e parenti saranno accolti da un piacevole profumo di cannella e anice stellato. Una decorazione così bella nella sua semplicità che potrebbe suscitare anche qualche piccola invidia.

Come realizzarla in modo facile e veloce

Il successo di questa ghirlanda sta nel suo dolce profumo ma anche nella durata. L’abete, infatti, riesce a mantenere la sua freschezza per settimane. La ghirlanda può essere appesa sul portone dell’ingresso, ma potrebbe arricchire anche l’atmosfera natalizia all’interno delle mura domestiche. Il procedimento è molto semplice.

Occorrente:

base da 20 cm circa (da realizzare con la vite, oppure da acquistare già pronta);

qualche ramo di abete;

17 stecche di cannella;

8 pezzi di anice stellato;

bacche rosse q.b.;

forbici;

spago;

colla vinilica o colla a caldo.

Ghirlanda natalizia profumata e duratura, ecco come crearla passo dopo passo

Dai rami d’abete si staccano le diramazioni. Poi, con la colla vinilica, o colla a caldo si attaccano sulla base fino a ricoprire tutta la superficie. Una volta fatto questo passaggio, si passa all’applicazione della cannella. Legare con lo spago l’estremità delle stecche di cannella e fissarle sulla ghirlanda. Successivamente, applicare dietro ogni pezzo di anice stellato un pochettino di colla vinilica o colla a caldo e adagiarli sulle stecche di cannella. Far asciugare la colla tenendo premuto con le dita. A questo punto, donare alla ghirlanda un tocco di colore con l’aggiunta delle bacche rosse (meglio se vere, ma vanno benissimo anche quelle finte). Ed ecco che in poche mosse la ghirlanda natalizia profumata e duratura sarà pronta.

Come appendere le decorazioni alla porta d’ingresso

Per un effetto naturale e senza rovinare la porta con piccoli chiodi o cose simili, si consiglia di armarsi di ago e filo di nylon. Quest’ultimo dovrà essere piegato per essere usato a doppio, così da avere una resistenza maggiore. La lunghezza del filo dipenderà dalla grandezza della porta e dalla posizione in cui si vuole lasciare. Legare la ghirlanda al filo e poi far passare quest’ultimo sopra la porta, fino a raggiungere lo spioncino della porta. Avvolgere lì l’altra estremità del filo. Altra soluzione è quella di usare i ganci da porta. Sono comodi e semplici da utilizzare. Basterà agganciare alla porta uno dei ganci e con il cappio di nylon legarci la ghirlanda.