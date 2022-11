Da provare subito la pasta con pesto di pomodorini secchi fatta in casa in 3 semplici mosse

In questa ricetta non ci perderemo in chiacchiere con esecuzioni difficili o passaggi complessi. Prepareremo, molto velocemente, un primo piatto davvero sfiziosissimo, che piacerà molto a tutti.

Grandi e piccini impazziranno letteralmente per questa pasta saporita ma molto naturale. È una ricetta ideale anche per quando abbiamo i minuti contati e dobbiamo preparare in poco tempo il nostro pasto. Il procedimento sarà sicuramente meno laborioso di quello per preparare piatti più elaborati, come le lasagne funghi e noci.

Per non parlare di un altro grande vantaggio di questa pasta, e cioè che metterà d’accordo davvero tutti. Oltre a grandi e bambini, questa pasta sarà un ottimo compromesso anche tra gli onnivori e chi, invece, segue un’alimentazione prima di carne o pesce.

In più, è un piatto perfetto in ogni stagione, sia per quando fa caldo che freddo.

Iniziamo subito questa ricetta, una delle più facili in assoluto tra quelle ad oggi esistenti.

Da provare subito la pasta condita con sughetto di pomodorini secchi e un ingrediente segreto croccante

Utilizzeremo una pasta corta, che catturerà meglio il nostro sughetto. Per iniziare, quindi, vediamo quali ingredienti ci serviranno:

300 g di maccheroni;

120 g di pomodorini secchi sott’olio;

50 g di noci;

aglio, olio, pepe e sale q.b.

Ecco come preparare un condimento cremoso

Facciamo sgocciolare bene i nostri pomodorini secchi, per permettere loro di perdere tutto l’olio in eccesso. A questo punto dovremo tagliarli a pezzetti e poi versare il tutto all’interno del mixer.

Butteremo nel mixer anche le nostre noci, un ingrediente ideale che regalerà una nota croccante alle ricette salate o dolci.

Dovremo condire il tutto con un filo d’olio e un pizzico di pepe e di sale. Consigliamo di non esagerare con quest’ultimo ingrediente, per evitare di creare una ricetta fin troppo salata. I pomodorini secchi, infatti, saranno già dotati di un sapore importante e decisamente molto saporito. Chi ama il sapore dell’aglio, inoltre, potrà decidere di aggiungerlo agli ingredienti prima di azionare il mixer.

A questo punto, potremo frullare il tutto, finché non avrà raggiunto la consistenza desiderata. Se lo riterremo necessario, potremo aggiungere agli ingredienti anche 1 o 2 cucchiai di acqua di cottura della pasta. Questi, infatti, ci aiuteranno a rendere il sughetto più liquido e morbido.

Intanto, infatti, dovremo riempire una pentola con dell’acqua, portare quest’ultima a bollore e usarla per cuocervi la pasta. La scoleremo quando sarà ancora ben al dente.

Mancano solo gli ultimi passaggi

A questo punto, verseremo il nostro sughetto in una padella abbastanza fonda. Inizieremo a far scaldare il sughetto e intanto trasferiremo qui anche la nostra pasta. Faremo cuocere ancora per qualche minuto la pasta all’interno del sughetto e mescoleremo bene. Ora non resterà altro da fare se non impiattare e gustare.

È da provare subito la pasta con questo sughetto morbido, che è tanto semplice quanto squisito.

Altri modi per utilizzare questo condimento ai pomodorini secchi

Ci teniamo a sottolineare che il sughetto di pomodori secchi sarà una vera delizia anche da solo o con altre ricette. Per questo potremo gustarlo in tanti altri modi, ad esempio spalmato sulle bruschette, per preparare ottimi snack salati.