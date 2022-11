Sarebbero 1.250 i posti di lavoro a breve disponibili per questa importante e famosa azienda

Sappiamo bene quanto sia bello e importante viaggiare. Infatti, molti di noi amano scoprire nuove culture e entrare in contatto con nuovi piatti, nuovi popoli e nuove città mai visitate. C’è chi ama viaggiare solo con la mente e usa la letteratura per esplorare nuovi mondi. Ci sono altre persone che, invece, cercano nuove mete per scoprire il globo un passo alla volta. Questi ultimi, però, potrebbero realizzare il proprio sogno molto più velocemente se riuscissero a entrare a lavorare in una compagnia aerea.

La ITA Airways ha annunciato nuovi posti di lavoro previsti nei prossimi mesi

La compagnia aerea in cui potremmo lavorare è proprio la ITA Airways. La compagnia, nata solo lo scorso anno, ha dimostrato affidabilità e sicurezza nel corso dei mesi. E sono molti coloro che la scelgono per viaggiare.

Ma non tutti sanno che, dato il bisogno di personale, l’azienda sta per aprire delle opportunità lavorative davvero interessanti per moltissimi di noi. Entro il prossimo anno, infatti, la compagnia prevede di inserire nel suo organico diversi profili che servirebbero a coprire il personale necessario.

I requisiti necessari per candidarsi e i posti che la ITA Airways dovrebbe offrire

La volontà della compagnia, per il momento, sarebbe quella di assumere ben 1.250 nuove persone. Infatti, dato l’alto numero di voli e l’incremento dei viaggi da parte della compagnia, si ricerca anche un maggior numero di personale.

In questo caso, i posti pare saranno riservati soprattutto al ruolo di assistenti di volo e piloti. Dunque, per potersi candidare, bisognerà mostrare in entrambi i casi il diploma che certifichi di essere pilota o hostess di volo.

Sarebbero 1.250 i posti di lavoro a breve offerti nella famosa compagnia ITA Airways per assistenti di volo e piloti

Per potersi candidare, invece, bisognerà seguire la pagina ufficiale di ITA Airways. Si potrà anche ricercare la selezione sulle piattaforme lavorative più conosciute. Basti pensare a LinkedIn, per esempio. In questo modo, si potranno controllare le scadenze precise. Bisognerà inviare un curriculum vitae e compilare il form che sarà disponibile nell’annuncio.

Ad oggi non sono ancora state aperte tutte le 1.250 assunzioni previste entro il 2023, ma già da adesso possiamo trovare diversi ruoli per cui potremmo già candidarci. Intanto, comunque, sappiamo che sarebbero 1.250 i posti di lavoro a breve disponibili nella famosa e solida compagnia ITA Airwyas.

Per maggiori informazioni e per avere ancora più dettagli su tutti i requisiti richiesti, ci basterà controllare la pagina ufficiale di tanto in tanto. E, ovviamente, candidarci qualora notassimo un ruolo professionale adatto alle nostre competenze e alle nostre esigenze.