Crema veloce al cioccolato senza uova, il dolce al cucchiaio che si trasforma in una carezza d’amore

Un profumo delizioso, un gusto intenso e un aspetto appetitoso: ecco la crema facile e veloce a cui nessuno potrà resistere. Ideale da preparare con i bambini e servirla a merenda, magari accompagnata da qualche biscottino. Una vera carezza della mamma che rallegra le uggiose giornate autunnali. La crema veloce al cioccolato senza uova è perfetta anche per farcire le torte e i bignè. Strepitosa nelle crostate e davvero eccezionale da assaporare come dolce al cucchiaio. Si prepara in 5 minuti e una volta provata sarà difficile farne a meno.

Sicuramente, è una ricetta da copiare e mettere insieme alle altre preparazioni rapide e golose che ci salvano in ogni occasione. Come la torta semplice ai 5 minuti. Una soffice bontà da condividere con tutta la famiglia. Per un morbido e leggerissimo dolce di stagione, invece, è da provare assolutamente la torta alle mele senza burro e con solo 3 cucchiai di zucchero.

Crema veloce al cioccolato senza uova, la carezza della mamma che fa bene al cuore

Di seguito, tutto l’occorrente per preparare una crema favolosa, facilissima da realizzare e molto rapida da cuocere.

Ingredienti

500 ml di latte intero o parzialmente scremato;

40 g di amido di mais;

100 g di zucchero semolato;

1 cucchiaio raso di cacao amaro;

una bacca di vaniglia o aroma di vaniglia;

150 g di cioccolato fondente.

Procedimento

Innanzitutto, tritare il cioccolato fondente e lasciarlo un attimo da parte. In una ciotola, unire l’amido di mais setacciato, il cacao amaro e lo zucchero. Mescolare e poi aggiungere metà della quantità del latte. (Attenzione, il latte deve essere a temperatura ambiente). In un pentolino versare l’altra metà del latte e far scaldare insieme alla bacca di vaniglia. Unire, poi, pian piano il composto di latte, cacao, amido di mais e zucchero. Mescolare continuamente con un cucchiaio fino a quando la crema non comincia ad addensarsi. Non appena inizia a bollire è pronta. Eliminare la bacca di vaniglia. Spegnere il fuoco e poi unire il cioccolato tritato finemente. Mescolare con energia per qualche secondo per far sciogliere completamente il cioccolato e farlo amalgamare agli altri ingredienti. Far raffreddare leggermente e servire in tazze.

Come conservarla in frigorifero?

Per conservare la crema al cioccolato si consiglia di versarla in una ciotola e di coprirla con della pellicola trasparente a contatto. Conservare in frigo per un massimo di due giorni. Per una versione senza lattosio sostituire il latte con le bevande vegetali, come quella di riso o quella di soia.