La pasta è sempre il nostro cavallo di battaglia quando si tratta di organizzare un pranzo gustoso. Però, invece che scegliere sempre i soliti piatti, stavolta potremmo optare per qualcosa di un po’ diverso. Infatti, la pasta può rendere protagoniste delle verdure spesso snobbate, come i broccoli. Questi, saporiti e ricchi di fibre, si sposano perfettamente con i formaggi. Se poi ne abbiniamo uno morbido e delicato ad uno più speziato come il gorgonzola, allora il bilanciamento sarà perfetto e il risultato davvero delizioso. La vera novità però sta nella tecnica di cottura finale, anch’essa parte della tradizione italiana. Grazie ad essa otterremo un piatto gustoso, cremoso, ma anche croccante.

Ingredienti

paccheri 300 g;

besciamella 250 g;

gorgonzola dolce 150 g;

ricotta vaccina 100 g;

broccoli 400 g;

burro 20 g;

sale fino q.b.

Per stupire tutti proviamo questo primo piatto a base di pasta e verdura davvero facile e gustoso

Per prima cosa dobbiamo scegliere una besciamella gustosa, altrimenti possiamo sempre prepararla in casa utilizzando latte, burro, farina, sale e noce moscata. Seguendo i passaggi giusti è davvero facile ottenere una besciamella cremosa e senza grumi.

Passiamo poi ai broccoli, che dovremmo pulire dei gambi sino a selezionare tutte le cimette. Pesiamole per controllare di avere effettivamente raggiunto i 400 grammi. Poi, laviamole con l’acqua corrente e scoliamo. Per quanto riguarda la cottura, la cosa migliore è sceglierne una a vapore, che ci consente di mantenere meglio sapore e nutrienti. Infatti, bollire le verdure potrebbe far perdere la quantità di sali minerali e vitamine, come, ad esempio, succede coi carciofi.

Quindi, mettiamo poca acqua a bollire insieme a un cucchiaino di sale. Ora, posizioniamoci sopra il cestello della vaporiera e chiudiamo con il coperchio. Dopo il bollore, facciamo cuocere i nostri broccoli per circa 10 minuti per poi metterli in una ciotola. Schiacciamoli con l’aiuto di una forchetta, cosi da ottenere pezzi piuttosto grossolani. A questo punto, aggiungiamo anche ricotta e gorgonzola e amalgamiamo bene gli ingredienti.

Intanto, facciamo cuocere i paccheri e scoliamoli. Aggiungiamoli direttamente alla ciotola con la crema di broccoli e formaggio. Distribuiamo bene il condimento sulla pasta e poi trasferiamola in forno. Quindi, mettiamo tutto in una pirofila e copriamo la pasta con la nostra besciamella.

Impostiamo il forno a 180° e facciamo cuocere il nostro piatto per circa 15 minuti per ottenere un effetto gratinato.

Quindi, per stupire tutti proviamo questo primo piatto e ne rimarremo sicuramente soddisfatti.