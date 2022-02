Prendersi cura della salute dei propri capelli è davvero molto importante. Soprattutto durante i cambi di stagione quando, per una serie di fattori, sono indeboliti e cadono facilmente.

Impariamo ad utilizzare i prodotti giusti, ma anche a non eccedere con la temperatura del phon e della piastra. Inoltre, anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale per la salute dei nostri capelli.

Un grande aiuto viene fornito anche dalla natura. Ad esempio, questa pianta aromatica potrebbe renderli più forti, mentre questo frutto aiuterebbe ad idratarli, restituire lucentezza e morbidezza.

Per non rovinare la piega liscia o mossa dei capelli durante la notte bastano questi semplici accorgimenti casalinghi

A tutte è capitato, almeno una volta nella vita, di andare a dormire con una piega perfetta, liscia o mossa, ma il giorno successivo risvegliarsi con i capelli annodati e rovinati.

Alzarsi dal letto con una chioma impeccabile è il sogno di molte donne, ma spesso non è così.

Nelle prossime righe, quindi, cercheremo di spiegare quali sono i rimedi casalinghi per non rovinare la piega liscia o mossa e svegliarci al mattino con una chioma ordinata.

Per mantenere i capelli mossi il più a lungo possibile, possiamo raccoglierli all’interno di una cuffia di seta o in raso. Se invece vogliamo che al nostro risveglio i boccoli siano ancora ben definiti, allora avvolgiamoli in un foulard di seta. La nostra chioma non perderà la sua forma e i capelli non si annoderanno.

Ma se non abbiamo voglia di fare la piega durante il giorno, ecco che, per avere dei capelli perfettamente mossi, non dobbiamo fare altro che dormirci su.

Possiamo fare delle trecce su entrambi i lati della testa ottenendo, la mattina dopo, un risultato di grande effetto. Oppure, mettiamo sulla fronte una fascia per capelli. Partendo da quelle frontali, arrotoliamo le ciocche, sia da una parte che dall’altra. Al mattino, srotoliamo i capelli, pettiniamo (utilizziamo un pettine a denti larghi) e utilizziamo un prodotto fissante.

Qualche consiglio su come mantenere la piega liscia

Nelle righe precedenti abbiamo spiegato il metodo casalingo per evitare di svegliarsi al mattino con i capelli arruffati e piatti.

Ma cosa bisogna fare per i capelli lisci? Anche in questo caso l’impatto con il cuscino rischia di rovinare la piega.

Una soluzione efficace potrebbe essere quella di legare i capelli durante la notte. Utilizziamo un elastico morbido, di quelli che non stringono i capelli. La nostra chioma dovrebbe rimanere immobile e non arruffarsi durante i movimenti notturni. L’ideale sarebbe creare una coda laterale o bassa.

Se al mattino ci svegliamo con i capelli troppo piatti, allora utilizziamo lo shampoo secco per ravvivarli. Basterà spruzzarlo sulle radici ed eliminare l’eccesso con una spazzola.