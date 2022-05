È appena trascorsa la Festa della mamma, festività che si svolge sempre la seconda domenica del mese di maggio. Ma la si può festeggiare ogni giorno dell’anno. Per questo oggi spieghiamo che per sorprendere la mamma in ogni occasione possiamo cucinare un buonissimo dessert da preparare in suo onore. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari per uno zuccotto

500 g di ananas sciroppato affettato (in alternativa anche fresco);

250 g di mascarpone;

250 ml di panna fresca (oppure anche panna da montare);

biscotti savoiardi q.b.;

40 g di zucchero a velo.

Per sorprendere la mamma ecco una deliziosa torta senza cottura facile da preparare anche per i figli più imbranati

Per prima cosa apriamo il barattolo contenente l’ananas e scoliamolo bene. Facciamo però attenzione a non buttare il succo, che sarà necessario nelle fasi finali della ricetta. Poi prendiamo lo stampo per lo zuccotto o una boule. Consigliamo di utilizzarne uno di 22 centimetri di diametro. Copriamolo con uno strato di pellicola trasparente e poi inseriamovi dentro le fette di frutta, cercando di ricoprire il massimo della superficie. Apriamo poi il mascarpone e inseriamolo nella terrina. Poi inumidiamolo con due cucchiai di sciroppo e montiamo il tutto a neve ferma con l’aiuto delle fruste elettriche.

Prendiamo un altro contenitore e inseriamovi la panna fresca tolta dal frigo e lo zucchero. Montiamo anche questi due ingredienti. A questi aggiungiamo il mascarpone e, se avanza, dell’ananas tagliato a cubetti. Incorporare bene il tutto con una spatola. Inseriamo la crema nello stampo riempiendo lo spazio per metà e livelliamolo al meglio. Prendiamo poi i savoiardi e intingiamoli il più possibile nello sciroppo di ananas rimanente. Una volta che li abbiamo ben inzuppati, disponiamoli per creare uno strato il più possibile compatto. Ricopriamoli poi con la crema rimanente, cercando anche in questo caso di pareggiarla per bene.

Ricoprire con ulteriore pellicola e mettere a rassodare. Ci vogliono almeno 4 ore in freezer prima di poterlo mangiare. Consigliamo però di lasciarlo riposare per mezz’oretta a temperatura dopo averlo tirato fuori. Infatti, in questo modo si riuscirà ad ottenere una giusta cremosità per impressionare tutti… Anche la mamma. Se volessimo renderla ancora più felice, possiamo abbinare a questa prova culinaria anche un bel bouquet. Suggeriamo questi bellissimi fiori bianchi che in America sono simbolo della sua festa.

