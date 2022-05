Quando uno parla di polvere bianca si potrebbe pensare al bicarbonato. Ma in realtà non stiamo affatto parlando di questo elemento che, per quanto utile nella pulizia della casa, è totalmente inutile per i vetri. E cosa possiamo usare allora? Dobbiamo usare un altro prodotto che sicuramente abbiamo in casa, o che comunque è molto facile da reperire.

Iniziamo subito con il dire che lavare gli specchi non è affatto semplice e che ci sono vari modi per farlo. Uno dei trucchi che ci ha insegnato la nonna è quello di usare la carta del giornale al posto dello straccio. Trucco molto utile, perché la carta del giornale riesce a non lasciare aloni sullo specchio.

Possiamo usarla anche per pulire il vetro della finestra. Alla fine il problema aloni e brillantezza lo troviamo anche sui vetri della finestra. Se il problema aloni lo troviamo su vetri e specchi, reperire della carta di giornale oggi potrebbe risultare un pochino complesso. Non tanto perché non ci sono più i quotidiani, ma perché nessuno li compra quasi più. Tutto si legge online.

Le nonne usavano la carta del giornale per pulire gli specchi senza aloni, ora possiamo usare questa polvere

Se in casa abbiamo ancora dei giornali, oppure li acquistiamo ancora, dobbiamo sapere che hanno poi un’altra funzione. Ovvero li possiamo usare per pulire vetri e specchi. In caso contrario usiamo un semplice panno, anzi due.

La prima cosa da fare è quella di usare un prodotto che lavi il vetro. Non dobbiamo usare solamente l’acqua, ma usiamo anche una specie di disinfettante o altro. Anche l’alcool rosa va bene. Una volta che lo specchio è pulito e lavato, non asciughiamo subito il vetro, ma aspettiamo.

Ora dobbiamo renderlo super brillante e senza aloni. Cosa possiamo usare?

Ciò che dobbiamo usare per rendere lo specchio brillante è il borotalco. Infatti dobbiamo prendere una bacinella d’acqua e aggiungere al suo interno due cucchiai di borotalco.

Ora mescoliamo per bene e con uno straccio laviamo nuovamente il vetro dello specchio. Prima lo abbiamo anche disinfettato, questa volta usiamo solo acqua.

Una volta che lo abbiamo bagnato per bene con acqua e borotalco, prendiamo uno straccio pulito e asciutto e asciughiamo bene il vetro. È importante asciugarlo per bene, perché in questo modo non avremo aloni.

Se invece non asciughiamo il vetro, si vedranno subito gli aloni. E se le nonne usavano la carta del giornale per i vetri, oggi possiamo usare un pochino di borotalco.

Approfondimento

Per evitare di rovinare i capi quando mettiamo in lavatrice le felpe ricordiamoci di fare questo importante passaggio