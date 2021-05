Molti di noi durante questo periodo di quarantena hanno sfogato le proprie ansie e il proprio tempo libero sul cibo. Per questo motivo abbiamo passato molto tempo davanti ai fornelli, inventandoci e rielaborando vecchie e nuove ricette. Oggi spieghiamo come fare per rendere la mamma felice durante la sua festa basta comprare un bouquet composto da questo fiore bello e profumato.

La simbologia di questo fiore

Stiamo parlando del garofano. Ma come nel caso delle rose, la sua sfumatura esprime significati parecchio differenti. Quello bianco in particolare simboleggia sentimenti alti e nobili: infatti è collegato ad un amore imperituro e sconfinato. Per questo motivo in America è stato scelto come simbolo per la festa della mamma. Qui sotto spieghiamo il perché.

Il collegamento con la maternità

Da sempre questo esemplare è collegato alla sfera del femminile. In antichità infatti si dice che fosse preferito di Diana, dea illibata protettrice delle foreste e della luna. Il mito racconta che quest’esemplare sia proprio frutto delle lacrime di un pastore innamorato di questa divinità. In tempi più recenti invece il garofano bianco è legato alla figura della Vergine Maria. In questo caso infatti la leggenda narra che sia nato dalle sue copiose lacrime durante la crocifissione del figlio sul monte Golgota. Non è un caso che il suo colore candido sia associato alla purezza dei sentimenti, soprattutto all’amore materno.

Oggi abbiamo come spiegato come fare per rendere la mamma felice durante la sua festa basta comprare un bouquet composto da questo fiore bello e profumato. Se siamo interessati a scoprire altre curiosità sul linguaggio dei fiori, basta leggere questo altro articolo che parla di uno dei più famosi. Eccolo qui: “Perché bisogna preoccuparsi se il nostro partner ci regala questo fiore a San Valentino”. Ed ecco come rendere la mamma felice durante la sua festa.