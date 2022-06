Un giardino colmo di fiori e di foglie verdi brillanti è sempre un grandissimo piacere alla vista e lo stesso vale per l’interno della casa. Posizionare qualche pianta negli angoli vuoti dell’abitazione è una mossa furba per arredare, sfruttando il potere della natura. Non bisogna, per forza, scegliere specie che hanno bisogno di cure frequenti.

Le piante grasse, ad esempio, sono tra le più facili da coltivare e richiedono davvero poche cure. Certo, le macchie sulle piante grasse non andrebbero mai trascurate perché ci dicono molto sulla loro salute. Ma una volta imparato a interpretare i segnali che la pianta tenta di trasmetterci, coltivarle diventa una passeggiata.

Una succulenta dall’aspetto particolarissimo

Sono tantissime le piante grasse esistenti e molte differiscono per la forma o per il colore dei loro fiori. Ne esiste una con un fusto molto corto e che qualcuno chiamerebbe “baby toes”. Il motivo è semplice: la forma della pianta ricorda piccole dita paffute di un bambino. Il suo nome botanico è Fenestraria ed esistono tanti motivi per cui coltivarla dentro o fuori casa.

Tra i suoi pregi maggiori vi è certamente il fatto che resiste a sole e freddo regalando vistosissimi fiori gialli e sgargianti. Reperirla in vivaio o in piccoli mercati è piuttosto semplice. La pianta sembra come ricoperta da piccole finestre trasparenti che consentono l’entrata dei raggi solari, secondo un fenomeno davvero curioso.

Resiste a sole e freddo regalando vistosissimi fiori questa pianta grassa da interno ed esterno che tutti invidieranno

Oggi la coltivano principalmente in appartamento, purché collocata in modo ben esposto ai raggi solari e in un ambiente luminoso. Nei mesi più caldi come questo, però, sarebbe bene spostare la pianta all’esterno per ricevere i raggi del sole in modo diretto. Oltre che in vaso, è possibile coltivarla in piena terra.

Seppur la pianta sia abbastanza resistente, il consiglio resta di non far scendere la temperatura sotto dello zero. Meglio collocarla in un terriccio drenante e leggero, anche aggiungendo della sabbia al terriccio universale.

Qualche ultimo consiglio di coltivazione in pillole

Meglio preferire irrigazioni moderate perché l’eccesso è deleterio per la pianta;

non annaffiare durante le ore più calde;

somministrare un fertilizzante liquido durante la primavera stimola la crescita;

è possibile riprodurla per seme o per talea.

