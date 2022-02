Ogni giorno ci guardiamo allo specchio molte volte per controllare se abbiamo il rossetto sbavato, se i capelli sono a posto o proprio per truccarci e fare la messa in piega. Può capitare di notare qualche ruga che il giorno prima non c’era oppure qualche filo d’argento in più nella chioma. Ciò che però preoccupa maggiormente è la comparsa di qualche segno.

Le macchioline scure, di solito color nocciola o marrone, possono essere causate da diversi fattori, quali la gravidanza, l’uso di alcuni farmaci detti fotosensibilizzanti, squilibri ormonali, uso di profumo e delle particolari malattie autoimmuni, come il lupus. Escluse queste cause, la comparsa delle discromie della pelle sono di solito dovute all’esposizione solare e queste tendono anche a invecchiare il viso prima dle tempo. Per prevenirle, quindi, bisognerebbe applicare una crema ad alta protezione, SPF 50 e non esporsi in estate tra le ore 12 e le ore 16. Una crema solare media, tipo SPF 30, schermerebbe la pelle se usata nelle altre stagioni. Se le macchie non sono molte e presentano un colore non troppo scuro, si potrebbero provare dei rimedi naturali per schiarirle.

Per schiarire le macchie scure della pelle del viso e sembrare più giovani anche per chi ha superato i 60 anni aiuterebbero non solo il limone o l’aloe ma anche questi 3 rimedi naturali

Bisogna dire che è necessario provare ad agire sulle macchie in autunno o in inverno, poiché la pelle diviene più sensibile durante i trattamenti, siano essi naturali o meno. Tra i metodi più conosciuti c’è l’uso del limone. Ecco cos’altro si può provare:

esfoliazione. Per togliere le cellule superficiali della macchia, uno scrub delicato si può ottenere mescolando del miele e dello zucchero. Si può potenziare con alcune gocce di limone. Mescolare e applicare massaggiando dolcemente nel punto dov’è la discromia;

decotto. In questo caso, fare bollire 250 ml d’acqua insieme a qualche grammo di radice secca di genziana. Far raffreddare, filtrare e applicare il decotto sul viso, magari aiutandosi con delle garze. Risciacquare dopo 15 minuti;

infine, per schiarire le macchie scure della pelle, sembrerebbe efficace anche l’olio di rosa mosqueta. Usato di solito per prevenire le rughe, aiuterebbe nell’attenuare cicatrici da acne e le macchioline del viso.

Sono rimedi che anche se apportano molti benefici alla pelle, sono da usare al massimo due volte a settimana, applicando subito dopo una crema idratante, magari preceduta da un siero con vitamine. Per essere più sicuri, comunque, della natura delle discromie, sarebbe opportuno chiedere il parere di un dermatologo che potrà consigliare pomate adatte o un peeling chimico, oppure un trattamento laser.