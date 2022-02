La lista di film e serie TV, a cui possiamo accedere, è veramente vasta e molteplice. Infatti, ci sono tantissime trame valide e meravigliose da guardare e delle regie e sceneggiature davvero formidabili. Per risucire a capire cosa guardare durante una serata, quindi, dovremmo pensare al genere di film di cui abbiamo voglia in quel momento. In questo modo, potremo sicuramente rimanere soddisfatti dalla pellicola che abbiamo scelto e trascorrere una serata incollati allo schermo. In questo caso, tra l’altro, la piattaforma Netflix potrà certamente aiutarci, data la scelta vastissima di film e serie TV che offre.

I film e le serie TV su Netflix che potrebbero davvero travolgerci come non mai e che sicuramente ci faranno innamorare

Come abbiamo appena spiegato, Netflix può sicuramente essere un ottimo alleato nella scelta di un film o di una serie da guardare una sera. Per esempio, se dovessimo aver voglia di guardare episodi che trattano di realtà, giochi di potere e guerra, c’è un’opzione che non ci deluderà. E proprio in questo nostro precedente articolo, abbiamo indicato la giusta serie da guardare. Oppure, se avessimo il desiderio di studiare una crisi di coppia e di osservare in modo attento delle litigate che potrebbero portare a una rottura, c’è un altro film che potrebbe di sicuro interessarci, con una strepitosa Zendaya come protagonista. E, anche in questo caso, ne abbiamo evidenziato i punti salienti in un nostro precedente articolo. Oggi continuiamo la lista, presentando il film su Netflix che ci stupirà come non mai, sorprendendoci in modo assoluto.

Il film su Netflix che ci stupirà come mai prima d’ora e che ci farà letteralmente tremare sul nostro divano

Se invece avessimo voglia di guardare un horror davvero ben fatto, con una sceneggiatura e dei personaggi magistrali, allora abbiamo il consiglio giusto. In questo caso, infatti, la scelta migliore sarà, senza alcuna ombra di dubbio, Case 39. Questa geniale pellicola si concentra sulla storia di Emily Jenkins, assistente sociale che si occupa di bambini e che mette anima e cuore nel suo lavoro. Quando si affaccia al caso numero 39, però, qualcosa nella sua vita cambia. Infatti, si trova dinanzi a Lillith Sullivan, una bambina di 10 anni vittima di violenza nel contesto familiare. Sarà quest’ultima a chiamare una sera, in preda al panico, Emily, chiedendole aiuto.

I genitori della bambina verranno dichiarati incapaci di intendere e volere e verranno ricoverati, lasciando Lillith in affidamento a Emily. Da qui, però, inizieranno i problemi di Emily. Infatti, nonostante la bambina appaia innocente e dolce, è proprio a lei che sono legate strane morti e oscuri eventi, che peseranno sulla sua tutrice.