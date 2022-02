Una pelle idratata e luminosa così come una bella manicure denotano in una donna cura di sé e sicurezza. Anche il trucco può aiutare a sentirci a posto, esaltando zone particolari, come la bocca o gli occhi, e camuffando macchie o rughe. Nell’aspetto generale, però, si sa, se i capelli sono crespi o con doppie punte oppure con una ricrescita evidente, tutto il resto passa in secondo piano.

Aver cura della chioma con i prodotti specifici è sempre un bel punto di partenza, specialmente se li aggrediamo con trattamenti di colorazione frequenti e con messe in piega tramite piastra o ferro a temperature alte. Per capelli mossi o ricci morbidi questi ultimi accessori spesso non sono l’ideale.

Ci sono strumenti di nuova generazione fatti di buoni materiali, ma il calore, a lungo andare, potrebbe lo stesso danneggiare il capello. Volendo ottenere, quindi, una piega casalinga, resistono i vecchi metodi della nonna, ossia i bigodini, ma metterli a volte è scomodo e potrebbe essere fastidioso per il cuoio capelluto. Ci vengono in soccorso altri metodi, basta avere un po’ di pazienza e il risultato potrebbe piacevolmente sorprenderci, facendoci pure risparmiare.

Per capelli mossi o ricci morbidi e strepitosi da fare a casa senza ferro e piastra basterebbero questi pochi oggetti a cui pochi pensano

Ci sono tanti modi per ottenere delle belle onde senza stressare molto i capelli. Vediamone alcuni con oggetti di uso comune:

piccole mollette da bucato: serviranno delle mollette mini in plastica. Posizionarne una quasi all’attaccatura dei capelli, aprirla e attorcigliare una piccola ciocca. Chiuderla e ripetere l’operazione con altre mollette, spruzzare un po’ di lacca e aspettare almeno 30 minuti. Si otterranno dei ricci;

maglietta in cotone. Attorcigliare una maglietta partendo dal basso, poi annodare le estremità o utilizzare degli elastici e metterla sul capo. A questo punto, inumidire i capelli e, partendo dalla ciocca sulla fronte, inserirli nel rotolo di cotone da sinistra a destra e viceversa. Aspettare o dormirci e poi si otterranno delle onde morbide;

calzino: fissare con una molletta un calzino di cotone sul capo, avendo cura che l’apertura sia in alto. Bagnare leggermente i capelli e attorcigliarli attorno al calzino. Arrotolare dalla punta della ciocca poi verso l’alto e, togliendo la molletta, liberare l’elastico e inserirla dentro il calzino, bloccandolo. Proseguire con altri calzini e ciocche di capelli. Dopo un paio d’ore si otterranno delle onde più strette, da modellare come si vuole.