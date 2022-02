A dare carattere al proprio look oltre all’abbigliamento sono gli accessori. Da un lato infatti è importante scegliere abiti alla moda e che ci calzino a pennello, magari anche in grado, eventualmente, di camuffare pancia e fianchi larghi.

Dall’altro, per arricchire l’outfit e infondergli personalità, dovremo trovare i giusti abbinamenti. Fondamentale saper scegliere le scarpe adatte, come alcune che si sposano a perfezione sotto gonne lunghe e tailleur. Dovremo però soffermarci anche su borse, foulard, fermagli per capelli, ma soprattutto su una cosa amata da tutte le donne: i gioielli.

Un settore sempre florido e che offre tante alternative oltre agli orecchini ad anelli super diffusi.

Tutte pazze per i charm

La moda gioielli 2022 accanto a modelli estrosi e innovativi offre grandi ritorni. Tra questi gli orecchini a cerchio, che non ci hanno mai realmente abbandonato.

Negli ultimi anni, di gran tendenza però sono i gioielli dotati di ciondoli, soprattutto bracciali.

Diversi marchi si sono sbizzarriti nel creare pendenti dalle varie forme, classiche come cuori e stelle, o insolite.

La scelta è davvero ampia e permette di spaziare tra charm che riproducono anche dettagliatamente gli oggetti più disparati.

Questa vera e proprio mania si unisce a una tendenza molto in voga negli anni ‘90.

A fare nuovamente la loro comparsa infatti sono i ciondoli a forma di lettere, che probabilmente stipiamo ancora in qualche cassetto.

Oltre agli orecchini ad anelli tornano di moda queste luccicanti collane girocollo anni ‘90, gioielli perfetti anche a 60 anni

Diversi sono i tipi di collane con le lettere in voga. Si tratta di catene più o meno doppie e non troppo lunghe. Infatti, circondano con eleganza la base del collo in uno o più giri.

I ciondoli a forma di lettere possono essere singoli o tanti. Si va dalle semplici iniziali del nome fino a vere e proprie parole pendenti.

Per quanto riguarda queste ultime, possono formare sia il nostro nome che quello di alcuni marchi famosi. Altrettanto diffuse anche parole circa concetti astratti e ideali, una sorta di messaggio da lanciare al Mondo.

Non di rado sarà possibile personalizzare il proprio girocollo scegliendo le lettere e formando la parola che vogliamo.

A seconda dei nostri gusti e del nostro portafoglio, potremo decidere il girocollo che fa per noi.

Se ne trovano infatti in acciaio, ma anche in oro. Non meno varietà circa l’aspetto delle lettere, disponibili in diverse fogge, minimal o più decorate, ad esempio dotate di brillantini.

Anche le loro forme ci daranno ampia scelta, perché potremo spaziare tra modelli che ricalcano una grafia semplice, moderna o anticata.

Una moda, insomma, che va incontro ai più diversificati gusti e che non è solo una roba da ragazzine. Anche le signore adulte, infatti, potranno sbizzarrirsi e indossarli per dare luce e lustro al proprio outfit, mettendo in risalto collo e décolleté. Ovviamente, potranno anche sfruttare le lettere per portare con sé personali messaggi nonché iniziali di persone care.

