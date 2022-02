Nella vita di uomini e donne ci possono essere dei periodi particolari in cui ansia, gioia, attesa si uniscono e diventano quasi indistinguibili. Uno di quelli è il periodo della gravidanza. I futuri genitori sono naturalmente presi da emozioni forti e contrastanti e cercano di fare del loro meglio per accogliere il nascituro. La donna incinta ha bisogno senza dubbio di più attenzioni, ma ciò non le impedisce di svolgere una vita il più normale possibile. Ad esempio, ecco quanto bisognerebbe camminare anche in gravidanza:

se la donna prima svolgeva già un’attività fisica, sotto il controllo del medico, le sue camminate al giorno potrebbero durare un minimo di 30 minuti, aumentando un po’ solo se intervallate da pause;

se la donna è un tipo sedentario, camminare anche solo per 30 minuti al giorno potrebbe garantire un valido aiuto al suo stato.

Gli esperti, infatti, consigliano camminate e il nuoto perché sono attività abbastanza sicure e che aiuterebbero la circolazione sanguigna, la respirazione, l’umore e anche eviterebbero un eventuale eccessivo aumento di peso. Senza dubbio, bisognerebbe unire un’alimentazione adeguata sotto il controllo medico. Sarebbero, invece, da evitare sport in cui c’è uno sforzo o esiste la probabilità di traumi e cadute. Quindi anche andare in bicicletta potrebbe essere un rischio.

Ecco quanto bisognerebbe camminare ogni giorno in gravidanza per non ingrassare e alcuni esercizi che potrebbero alleviare il fastidioso mal di schiena

Dato che nella donna in gravidanza c’è un sovraccarico al livello delle gambe e del bacino, non di rado potrebbe manifestarsi il mal di schiena. Questo dolore, di solito lombare, potrebbe essere in genere causato da sforzi, sedentarietà, sollevamento scorretto di pesi. Tra le altre cause, il sovrappeso, stress e anche la gravidanza, appunto, manifestandosi a volte con l’infiammazione del nervo sciatico. Per un sollievo, in quest’ultimo caso, si potrebbero provare questi semplici esercizi di allungamento:

stare davanti a un tavolo con le gambe divaricate (i piedi devono posizionarsi all’esterno rispetto ai fianchi), appoggiare le mani sul tavolo, tenendo la schiena piatta e braccia dritte davanti a sé; cercare di allontanare i fianchi fino a sentire tirare un po’ nella parte bassa della schiena. Mantenere la posizione per circa 30 secondi. Ripetere 2 volte.

sedute, cercare di toccare con la caviglia sinistra il ginocchio destro, poi con la schiena dritta piegarsi leggermente in avanti. Mantenere la posizione per 30 secondi e ripetere dall’altro lato.