I mesi estivi sono sicuramente quelli più pieni di riti e feste da celebrare, fra cui battesimi, matrimoni e altri eventi simili. Trovare il look perfetto per ciascuna di queste occasioni è impegnativo oltre che costoso. Ma le più furbe sanno perfettamente che basta acquistare la giacca o la scarpa giusta per poter realizzare almeno una ventina di outfit diversi.

Una giacca chiara, ad esempio, non può mai mancare in armadio. Sono infinite le possibilità che abbiamo di abbinarla su un pantalone tono su tono da completo, oppure con una gonna più scura.

I 4 look che seguono sono persino combinabili tra loro. Basterà realizzare qualche abbinamento diverso per sfoggiare una mise totalmente diversa, senza spendere nulla in più.

Solo 2 capi e un paio di tacchi che sanno fare la differenza

La prima proposta è l’abito sottoveste in satin con spalline sottili, in abbinamento a un blazer oversize e a sandali con tacco gioiello. Per l’abito, il consiglio è di puntare su colori accesi e appariscenti, come il viola melanzana lucido.

Basterà abbinare un blazer chiaro color avorio, magari insieme a scarpe dello stesso colore con il tacco tempestato di pietre. D’altronde, i sandali gioiello rendono elegante ogni look da cerimonia. Con questi soli 3 pezzi possiamo costruire un outfit elegante, che sembra anche molto ricercato e costoso. Ciascuno di questi pezzi può diventare il protagonista d’infiniti altri outfit.

La seconda proposta è una maxi-camicia con stampa etnica o floreale, in abbinamento a pantaloni morbidi e svasati e a sandali aperti color toffee. Il consiglio è di puntare su toni tenui per la camicia, come il rosa pastello, il beige sabbia, il verde mela sbiadito e l’arancio chiaro.

Per rubare l’attenzione a un matrimonio estivo nel 2022 dobbiamo indossare questi outfit per il giorno o la sera, approvatissimi

Se siamo invitate a un matrimonio e vogliamo essere notate da tutti, possiamo puntare anche sul colore. Un miniabito color giallo accesso e con un maxi-fiocco sulla parte superiore dell’abito è perfetto con sandali viola fluo.

Completano il look orecchini vistosi della stessa tinta. È così che ogni invitata dovrebbe vestire per rubare l’attenzione a un matrimonio estivo di questo 2022.

Un’altra possibilità è l’abito lungo chiaro, con fantasia a fiori, sandali bassi marroni a ciabattine e borsa dello stesso colore dei sandali. Questo look è particolarmente adatto per matrimoni di giorno.

