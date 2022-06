Il grande caldo è oramai alle porte e tantissime persone hanno voglia dei piatti tipicamente estivi. Quindi molti stanno portando insalate di ogni tipo. Non ci riferiamo infatti solo a quelle di verdure, ma anche a quelle di polpo o di patate o di riso. Molte volte queste sono accompagnate da delle salse che ne esaltano il gusto e che in un qualche modo le rendono più complete. Il rischio di utilizzarle però è quello di aumentare di molto il livello calorico del piatto. Ci sono però tantissimi modi per tenere questo sotto controllo e per questo oggi ne proponiamo uno molto interessante. È leggera e avvolgente questa maionese senza olio che può essere perfetta per condire i propri piatti senza appesantirli troppo. Scopriamo insieme come prepararla in maniera semplicissime.

Gli ingredienti necessari per portarla in tavola:

2 uova;

100 g di yogurt greco senza zuccheri;

mezzo limone;

sale q.b.

Leggera e avvolgente questa maionese senza olio e con meno calorie è perfetta per accompagnare le insalate di riso e i piatti dell’estate

Per prima cosa è necessario prendere un pentolino di acqua e metterla sul fuoco. Servirà infatti a bollire le uova che servono all’interno di questa preparazione. Quindi basta aspettare il bollore e poi inserirle a cuocere. Per ottenerle è necessario tenerle dentro per almeno una decina di minuti in modo che il tuorlo risulti bello sodo. Una volta cotte, immergerle in dell’acqua fredda. Nel frattempo prendere un mixer ad immersione e inserire in un contenitore la quantità di yogurt greco indicata e spremere all’interno il succo di mezzo limone. Poi sgusciare le uova e inserirle intere al suo interno. Con il frullatore ridurle in una crema densa e compatta. Assaggiare e salare secondo il proprio gusto.

La differenza a livello di calorie

In questo modo si riesce ad ottenere in poco tempo un condimento perfetto per accompagnare le patatine, le insalate di riso e per guarnire i panini estivi. Questa preparazione poi contiene all’incirca 100 calorie per ogni 100 grammi di peso contro le circa 600 contenute nei tubetti che si comprano al supermercato. Il motivo per cui la maionese ha un introito così elevato è dato dall’altissima presenza di olio che è uno degli ingredienti più calorici che esistano. Un etto del più classico olio di oliva infatti ammonta a 900 kcal.

