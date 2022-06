Non dovrebbe mai accadere di dover scegliere tra comodità ed eleganza quando si tratta di calzature come i tacchi. Oggi i vari Brand sono sempre più attenti al comfort dei loro modelli, senza smettere di stupire per originalità nel design.

Tutto questo discorso è ancora più importante quando si tratta di partecipare a matrimoni, promesse, comunioni o battesimi. Queste ricorrenze richiedono di dover indossare i tacchi per ore. Diventa indispensabile, quindi, calzare ai piedi scarpe belle e perfettamente comode.

Tra le ultime tendenze in fatto di sandali possiamo trovare il vinile, alcuni modelli intrecciati e tacchi rettangolari. Ma, almeno per i look da cerimonia, le tendenze sono ancor più particolari ed eleganti. Quindi, ecco una selezione dei modelli a cui proprio non possiamo rinunciare per quest’estate.

Le scarpe perfette tanto a 20 che a 50 anni

Il primo modello perfetto per look più eleganti a ogni età è il sandalo con pianta larga e tacco grosso trasparente. Si tratta di una perfetta fusione tra comodità ed eleganza perché il tacco trasparente è confortevole ma originalissimo. In genere, anche la fibbia centrale del sandalo è trasparente e realizzata nello stesso materiale dei tacchi.

Le donne di tutte le età devono avere in scarpiera almeno un sandalo con allacciatura alla caviglia color toffee. Finalmente, infatti, arrivano questi comodissimi sandali con tacco del colore delle amatissime caramelle mou. La loro particolarità è di stare bene con qualsiasi vestito, gonna lunga o pantalone morbido. Quindi, è indispensabile possederne un paio per quest’estate 2022.

Arrivano questi comodissimi sandali con tacco dell’estate 2022 a rendere più eleganti i look da cerimonia

Le novità trendy del momento continuano con i sabot color pesca con tacco basso a spillo. Questo modello a metà tra un sabot e un mullet è imbottito e in una colorazione romantica che sposa perfettamente i matrimoni estivi.

Per le donne sopra i 50 anni che indossano outfit con gonna al polpaccio o corta, anche il sandalo con fiocco rosa polvere è perfetto. Questo rende l’outfit più raffinato e ricercato.

Altro sabot particolarissimo del momento è quello in colori scuri come il verde oliva, ma con una cascata di finiture in strass. Il Brand Asos, per esempio, ne propone un modello al prezzo di 51,99 euro, ma se ne trovano davvero tantissime alternative.

