Una nuova settimana è iniziata e con lei arriveranno nuove gioie ma anche dolori per i diversi segni zodiacali. Il periodo non è stato dei più facili per il Leone e per l’Ariete che, finalmente, si stanno rimettendo in carreggiata. Tuttavia, in questa settimana centrale di giugno, che ci proietterà verso l’estate, sarà il segno dei Gemelli a dominare lo zodiaco. I Gemelli, infatti, vivranno un periodo di serenità al contrario di Cancro e Sagittario che avranno una settimana tormentata. L’oroscopo può rivelarsi utile come una spinta a dare il meglio di sé in diverse situazioni. Dal lavoro all’amore e alla famiglia si è sempre in tempo per darsi da fare e migliorare la propria vita. Ma ecco come vivranno la settimana questi tre segni zodiacali tra felicità e preoccupazioni.

Dal 20 al 26 giugno settimana top per i Gemelli favoriti da Venere ma problemi di soldi per questi 2 segni zodiacali

Premettendo che il Sagittario è un segno zodiacale che sta vivendo un periodo particolarmente interessante, la settimana non sarà però delle migliori. Da un lato l’amore e dall’altra spese impreviste e salute potrebbero creare dei problemi. Le situazioni sentimentali meno stabili, infatti, potrebbero definitivamente crollare sotto al peso delle responsabilità. Spese impreviste e mancati guadagni, poi, potrebbero trasformare la settimana dal 20 al 26 giugno in un vero dramma. Come se non bastasse, poi, anche la salute potrebbe dare da pensare. Infatti, proprio in questa settimana dolori muscolari e torcicollo potrebbero presentarsi a sorpresa. Attenzione alle correnti di aria e, soprattutto, all’aria condizionata. I Sagittari, tuttavia, non dovranno disperare dal momento che il sereno tornerà già a partire dalla prossima settimana. Tra gli appartenenti al segno, poi, saranno quelli con ascendente Scorpione a fare faville durante l’estate, specialmente ad agosto.

Cancro

Per le persone nate sotto il segno del Cancro la terza settimana di giugno sarà in balia di Giove e Marte contrari. I pianeti influiranno negativamente sia sulla vita lavorativa che sentimentale di questo segno zodiacale. Infatti potrebbero crearsi contrasti tra colleghi e, in alcuni casi, si potrebbe optare anche per un cambio radicale. Le soddisfazioni tardano ad arrivare ma le spese sono all’ordine del giorno, specialmente durante questa settimana. Difficoltà in arrivo anche per le coppie di lunga durata attorno al 22 e 23 giugno. Non mancheranno momenti di stress che potrebbero mettere a dura prova la stabilità emotiva di molti. Bisognerà aspettare la prima settimana di luglio per notare dei miglioramenti. Cancro ascendente Toro e Cancro dovranno prendere delle decisioni importanti sia lavorative che sentimentali.

Gemelli

Come si scriveva in precedenza dal 20 al 26 giugno settimana top per i Gemelli. Dal 23 giugno l’influsso positivo di Venere potrebbe portare interessanti novità in campo lavorativo ed economico, le stelle sono favorevoli. In amore accantonati i momenti bui molti si staranno finalmente avviando verso il coronamento di un sogno. Viste le premesse si prospetta un luglio luminoso per i Gemelli. La salute, finalmente, non dovrebbe più costituire un problema. L’energia e la gioia di vivere non mancheranno e questo permetterà di godersi al massimo la vita. I Gemelli ascendente Leone vivranno un’estate all’insegna dell’amore, luglio in particolare.

