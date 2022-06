Dopo anni in cui la pandemia mondiale ha limitato cerimonie e altri eventi mondani, festeggiare sembra diventare la vera priorità. Che si tratti di battesimi, matrimoni o semplici feste di compleanno, respirare un po’ di normalità è ciò che servirebbe un po’ a tutti. Occasioni come queste richiedono un certo rigore nell’outfit, per evitare di cadere negli eccessi e attirare sguardi indiscreti. Senza considerare, poi, uno dei problemi più comuni alle donne di ogni età: come sopportare i tacchi alti per ore e ore? La selezione di outfit che segue dimostrerebbe quanto facile sia vestire eleganti senza dover indossare il tacco. Tacchi alti e non, però, è fondamentale non avere piedi secchi e brutti prima dell’estate ricorrendo a scrub casalinghi che si preparano con pochi ingredienti.

Tutta la raffinatezza di una calzatura bassa e comoda

Un’ottima alternativa ai tacchi alti sono indubbiamente i mocassini. Questa calzatura di estrema raffinatezza può diventare l’elemento elegante dell’outfit se abbinato ad abiti lunghi. È possibile giocare con materiali e colori, e richiamare entrambi sulle linee dell’abito. Andrà bene anche un abito al polpaccio se le caviglie sono particolarmente sottili. Possiamo pensare a fantasie etniche per look più freschi o all’immancabile rosa cipria per raggiungere il massimo dell’eleganza.

La seconda proposta è l’abbinamento tra l’abito lungo e le ciabatte di tendenza in questa stagione. Si tratta delle calzature flat, o baby ciabattine che vediamo sempre in colorazione marrone. Per un matrimonio basterà sceglierle lucide e nere e abbinarle a un abito lungo ed elegante.

Scegliamo questi 4 look per i matrimoni estivi del 2022 e saremo eleganti senza dover indossare i tacchi, da copiare subito

Per avere una proposta che includa anche un outfit con pantalone, le slippers sono la soluzione. Si tratta di scarpe simili a un mocassino sabot, che possiamo scegliere in tinta e materiale particolare. Queste sono davvero graziose con un pantalone nero morbido e una camicia bianca. Quest’outfit è particolarmente indicato per matrimoni di giorno ed è sublime con una maxi bag nera in tinta.

Se desideriamo comunque un tacco, ma vogliamo che questo sia comodo e confortevole, dobbiamo puntare sulle Mary Jane Flat. Si tratta di scarpe romantiche e femminili, con tacco largo, basso e comodo e dotate di cinturino. Basterà abbinarle a un vestito mini, magari in fantasia floreale o dall’impronta rock.

Di certo, se scegliamo questi 4 look per i matrimoni estivi il risultato sarà un concentrato di eleganza e raffinatezza allo stato puro.

