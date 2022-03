La primavera inaugura la stagione dei viaggi e delle gite fuori porta. Chi non vuole allontanarsi troppo da casa e preferisce restare entro i confini nazionali, ha soltanto l’imbarazzo della scelta. Marzo è un mese che ci permette di risparmiare rispetto ad altri periodi dell’anno.

In Italia, possiamo trovare bellezza in ogni singola Regione. Quindi, tutto ciò che dobbiamo fare è scegliere dove preferiamo recarci in base alle nostre preferenze.

Il viaggio che consigliamo oggi ci porta nel nord Italia, tra montagne bellissime e natura incontaminata. Qui potremo staccare la spina e concederci un giorno di totale full immersion nella natura.

Il terrazzo soleggiato di Merano

In provincia di Bolzano, su un altopiano sopra la famosa Merano, sorge Avelengo. Questo piccolo borgo di meno di 800 abitanti è conosciuto per i suoi panorami su montagne dalla bellezza unica, le vette del Gruppo di Tessa.

A circa 1.200 metri di quota, questo luogo è un vero e proprio paradiso, ideale per chi cerca pace e relax. Il profumo del bosco e i suoni della natura sono in grado di aiutarci a ritrovare le energie e rigenerarci.

Chi pensa che Avelengo sia da visitare soltanto in inverno, si sbaglia di grosso. Infatti, marzo è il mese ideale per recarsi in questo borgo piccolo ma raffinato, in cui fare lunghe escursioni e gite in bicicletta.

Per ritrovare sé stessi e mangiare bene davanti ad un panorama mozzafiato è questo il borgo da visitare assolutamente a marzo

Il borgo si sviluppa intorno alla Chiesa di San Giovanni Battista, risalente al XIII secolo. Da qui si estende l’intero paese, con le sue case ed incantevoli malghe.

Consigliamo di lasciare la macchina in un parcheggio e di procedere a piedi per fare una piacevole escursione che conduce al lago Sulfner. In circa 30 minuti possiamo quindi arrivare a questo piccolo specchio d’acqua attraverso un bosco verde e fitto. Qui saremo accolti da un gradevole profumo di ninfee che colorano il lago. Attorno al lago potremo sostare su una delle panchine presenti, per concederci una pausa con un panorama magnifico.

Se siamo ad Avelengo, in soli dieci minuti di automobile possiamo raggiungere la vicina Verano per ammirare uno spettacolo incredibile.

Si tratta del Knottnkino, un cinema naturale che ci dà la possibilità di ammirare qualcosa di unico. Questo cinema all’aperto ci regala lo spettacolo della natura e possiamo contemplarlo soffermandoci su una delle sedie disponibili. A ben 1.465 metri di altitudine, la vista sull’intera Valle dell’Adige è davvero eccezionale.

Cosa mangiare e come raggiungere Avelengo

Recarsi ad Avelengo è un modo perfetto per ritrovare sé stessi e mangiare bene immergendosi nella natura. Qui avremo l’occasione di sperimentare prodotti regionali e vini autoctoni di grande qualità. Infatti, con un mix di cucina italiana e tirolese, ad Avelengo consigliamo di provare i tradizionali Schlutzkrapfen. Questi deliziosi ravioli tirolesi sono ripieni di spinaci e conditi con del semplice burro della zona e formaggio grattugiato.

Per arrivare ad Avelengo possiamo usare treni e autobus per Merano. Da qui, saranno sufficienti appena 20 minuti per raggiungere Avelengo con un bus di linea, oppure con un taxi o noleggiando un’automobile.

