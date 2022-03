Stiamo per lasciarci alle spalle la prima parte di marzo. Questo mese ha portato molti cambiamenti e per alcuni segni zodiacali le sorprese non sono finite qui. Mercurio e Giove favoriscono le opportunità e rendono alcuni di noi più produttivi e pronti ad affrontare gli imprevisti con razionalità. Coloro che attendono un cambiamento potrebbero trovare la strada spianata e dunque questo è il momento per agire. Infatti, chi sarà in grado di aiutare la fortuna potrà raggiungere grandi obiettivi.

2 segni inarrestabili

Per Sagittario e Capricorno il mese di marzo rappresenta il successo e il benessere. In forma come non mai, i Sagittario avranno una grande voglia di imparare sul lavoro e le nuove conoscenze potranno aprire nuove strade. Il cielo porta molta fortuna ai Sagittario, che saranno motivati anche a fare nuove conoscenze. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a curare la forma fisica e sentirsi meglio con sé stessi.

Per il Capricorno invece continua il periodo favorevole in cui l’obiettivo è quello di migliorare alcuni aspetti della propria vita. I Capricorno non si accontentano mai e potranno approfittare dell’aiuto di Giove per mettere in atto alcuni cambiamenti. La fortuna girerà per il verso giusto per buona parte del mese e i guadagni potrebbero aumentare, aiutando a risolvere qualche piccolo imprevisto.

In arrivo soldi e salute al top per Sagittario e Capricorno, ma anche altri 2 fortunati segni zodiacali vivranno giorni davvero indimenticabili

I nati sotto il segno dei Pesci vivono la vita sempre con grande ottimismo e voglia di fare. Questo aspetto, unito alla forte influenza di Giove nel segno, questa settimana permetterà di guadagnare più soldi. È un periodo particolarmente sereno e rilassato per i nati sotto questo segno, che godono anche di grande energia positiva. Gli appartenenti al segno dei Pesci sanno quello che vogliono e lavoreranno duramente per raggiungere gli obiettivi. I sentimenti vanno a gonfie vele e i Pesci si sentiranno in vena di grande sincerità. Lasciarsi andare renderà molti di noi più sereni ed aperti anche all’ascolto.

Acquario

In arrivo soldi e salute al top anche per il segno dell’Acquario, che ha iniziato il 2022 in modo davvero glorioso. Il sostegno di Mercurio aiuterà i nati sotto questo segno a mantenere lucidità e grande concentrazione. Questa condizione porterà gli Acquario a dare il massimo soprattutto sul lavoro. I piccoli malesseri che hanno accompagnato gli Acquario nelle scorse settimane erano perlopiù dovuti allo stress e sono ormai alle spalle. Saranno giorni particolarmente fortunati in cui non mancheranno le sorprese anche sul fronte dei sentimenti. Coloro che vivono una relazione stabile potrebbero decidere di portare il rapporto ad uno step successivo. Per i single invece saranno settimane ricche di incontri, anche interessanti.

