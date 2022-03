Netflix è tra le piattaforme streaming più utilizzate al Mondo e, ogni mese, aggiorna il proprio palinsesto con tanti nuovi film e serie TV.

Da mercoledì 16 marzo, avremo la possibilità di vedere un’incredibile docuserie che ci terrà letteralmente incollati allo schermo. Stiamo parlando di “3 Tonelada$: la grande rapina alla Banca Centrale del Brasile”. Scritta e diretta da Daniel Billio, questa serie sarà composta da 3 episodi da 50 minuti ciascuno e si potrà quindi guardare tutta d’un fiato.

La docuserie sarà incentrata su alcuni racconti, e testimonianze inedite, riguardanti una delle rapine più assurde della storia del Brasile e del Mondo. Infatti, il 6 agosto del 2005, a Fortaleza, alcuni ladri sono riusciti ad entrare nel caveau della Banca Centrale del Brasile. Per farlo, la banda ha pianificato tutto nei minimi dettagli organizzandosi almeno 3 mesi prima. Sembra l’inizio de “La casa di carta”, ma i fatti sono accaduti ben prima della famosa serie spagnola. Vediamo in breve alcuni tratti salienti della vicenda.

Finalmente sta per uscire su Netflix questa serie TV basata su una storia vera che ci terrà col fiato sospeso

Per entrare nella banca, la banda ha per prima cosa affittato una piccola proprietà, a pochi metri dalla banca. Da qui, avrebbero quindi scavato un tunnel sotterraneo che li avrebbe condotti direttamente sul retro del caveau pieno di soldi.

Per non destare troppi sospetti, hanno quindi creato una sorta di copertura, facendo credere a tutti che lì stesse per aprire un’azienda paesaggistica.

In questo modo sono riusciti anche a giustificare l’enorme quantità di terra e detriti ricavati dagli scavi del tunnel.

Utilizzando delle semplici seghe elettriche e delle pale, in 3 mesi sono riusciti a scavare un tunnel lungo 80 metri. Dopo averlo messo in sicurezza con dei pannelli di legno, hanno anche installato al suo interno un impianto elettrico per l’illuminazione.

Una volta finito il tunnel, nel giorno prestabilito, sono così arrivati sul retro del caveau. Aiutati anche da un infiltrato nella banca, che ha disattivato i sistemi di sicurezza, hanno quindi perforato il muro di cemento armato e sono entrati indisturbati.

Da qui hanno poi prelevato una quantità di denaro mostruosa, pari a circa 3,5 tonnellate di banconote. L’ammontare era di 160 milioni di real brasiliani, che a quel tempo equivalevano a circa 70 milioni di dollari. Naturalmente l’impresa fece il giro del Mondo, ma non finì molto bene per la banda. Alcuni ladri, infatti, nei mesi e negli anni successivi, rimasero vittime di rapimenti, estorsioni ed atroci omicidi. Quindi, finalmente sta per uscire su Netflix questa serie e scopriremo ulteriori dettagli e retroscena di questa incredibile rapina.