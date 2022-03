Non c’è angolo d’Italia che non valga la pena di essere visitato. Ogni singola Regione del nostro Paese possiede bellezze artistiche e paesaggistiche che tutto il Mondo ci invidia.

Per questo motivo, restare in Italia è sempre una buona idea, dove possiamo viaggiare senza spendere una fortuna. La primavera sta per bussare alle nostre porte e la voglia di evadere dalla routine quotidiana è sempre alta.

Per questo motivo, oggi vogliamo fare scoprire un luogo davvero meraviglioso ma sfortunatamente poco conosciuto. Se abbiamo poco tempo a disposizione, questo borgo è ciò che fa per noi perché si può visitare in un solo giorno.

La culla dei Malatesta

In Emilia Romagna si trova un piccolo ma incantevole borgo medievale ricco di storia e bellezza. A soli 30 minuti da Rimini sorge Verucchio, eletto uno dei borghi più belli d’Italia. Questo luogo è perfetto da visitare in ogni stagione dell’anno.

A marzo però questo luogo ci regala paesaggi fioriti e lussureggianti, perfetti da ammirare per una gita fuori porta.

Appena giunti a Verucchio siamo accolti dalla Rocca Malatestiana che domina dall’alto tutta la Valmarecchia. Anche detta “Rocca del Sasso” perché sorge su uno sperone roccioso, essa è risalente al XII secolo.

La famiglia dei Malatesta ha preso il dominio della rocca mantenendolo per circa 300 anni e proprio a questo si deve il suo nome. Nei secoli, la rocca è stata ampliata e fortificata e ad oggi domina ancora il borgo.

Basta un solo giorno per visitare uno splendido borgo in Italia in cui mangiare bene immersi nella natura incontaminata

Tuttavia, Verucchio non è solo la sua rocca. Infatti, ci sono numerosi altri punti di interesse che vale la pena di visitare.

Essendo un borgo medievale, il centro storico di Verucchio ci regala un viaggio nel passato. Potremo perderci tra le sue vie fino ad arrivare nel fulcro del borgo, ovvero Piazza Malatesta, dove troveremo il palazzo del Municipio.

Sono numerosi gli scorci incantevoli in cui passare del tempo ad ammirare il paesaggio e fare fotografie. Infine, non possiamo perderci una visita alla Chiesa Collegiata dei Santi Martino e Francesco. Al suo interno si trovano opere di alto rilievo, come ad esempio 2 crocefissi di legno risalenti al XIV e XV secolo.

Mangiare bene

Basta un solo giorno per visitare Verucchio ed una volta giunti qui potremo ammirare un panorama incredibile e mangiare bene.

Se amiamo la buona cucina, Verucchio può offrirci specialità tipiche romagnole. Tra queste la deliziosa piadina, ma anche il crescione, i cappelletti in brodo, i tortelli e infine i zavardoni. Quest’ultimo è un primo piatto della tradizione povera che si realizza con un ricco sugo di salsiccia.

