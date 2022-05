La depilazione è la croce di donne e uomini che curano il proprio corpo e amano la pelle liscia e vellutata. Appuntamenti dall’estetista, soldi da spendere e fastidio vengono affrontati perché secondo il detto popolare “chi bello vuole apparire un po’ deve soffrire”.

C’è chi preferisce risolvere in casa il problema dei peli superflui, magari utilizzando prodotti naturali che difficilmente creano arrossamenti e reazioni cutanee. Esiste una tecnica che affonda le sue origini nel Medioriente fino ad arrivare a Cleopatra. Pare infatti che gli antichi egizi adoperassero lo sugaring come tecnica di epilazione.

Per risparmiare sulla ceretta, basta rasoio e crema depilatoria ma questa tecnica fai da te semplice e poco costosa

Esistono in commercio delle creme pronte per l’esecuzione di questa tecnica, ma qui tratteremo di come realizzare il tutto in casa per risparmiare tempo e denaro. Seppure si tratti di una tecnica semplice, occorre preparare la crema sugar wax con precisione per ottenere il giusto risultato.

Bisogna mescolare 240 grammi di zucchero, 60 grammi di succo di limone e 2 cucchiai di miele in un pentolino, a fiamma bassa. Cuocendo lentamente per circa 25 minuti, questa ceretta assumerà una colorazione ambrata non troppo scura. Dopo averla fatta raffreddare potremo trasferirla in un barattolo di vetro e riporla in frigorifero.

Prima dell’utilizzo dovrà essere riscaldata a bagnomaria. Questo composto non eliminerà soltanto la parte superficiale del pelo ma estrarrà l’intero bulbo pilifero, ritardando così la ricrescita. Inoltre, il miele ed il limone contenuti nella ceretta creano un effetto leggermente abrasivo capace di eliminare le impurità e le cellule morte. La pelle risulterà così setosa e morbida.

Come procedere nell’applicazione e quali sono i vantaggi rispetto alla ceretta tradizionale

Non è necessario utilizzare strisce depilatorie, ma si potrà stendere la crema direttamente sull’epidermide con l’aiuto di una spatolina. Una volta addensata sulla pelle, dovrà essere rimossa a strappo nel senso contrario rispetto al pelo. I residui potranno essere eliminati utilizzando semplicemente acqua calda.

Seppure si tratti di un trattamento poco aggressivo, è bene comunque applicare delle pomate lenitive dopo la depilazione. Il vantaggio di questo sistema rispetto alla ceretta tradizionale sta proprio nel non stressare la pelle pur eliminando il pelo fino al bulbo.

Si tratta di una ceretta delicata, adatta alle pelli sensibili e alle zone più soggette ad arrossamenti. Inoltre, contiene solo ingredienti naturali che abbiamo comunemente in casa. Allora, per risparmiare sulla ceretta, basta rasoio ma una crema epilatoria delicata ed efficace.

