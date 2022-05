Alzi la mano chi va pazzo per la parmigiana di melanzane. Originaria delle Regioni meridionali, è ormai diffusa in tutta Italia e anche gli stranieri ne sono ghiotti.

Ne esistono diverse varianti, di cui le più note sono quelle della Sicilia e della Campania.

Al di là delle differenze, si tratta di un piatto che incontra i gusti di grandi e piccini e che non richiede grandi doti culinarie.

Tuttavia, sappiamo bene che si tratta anche di una ricetta pesante e prettamente invernale, che si è soliti gustare nei mesi freddi. Specialmente nella sua versione fritta, mangiarla d’estate non è proprio il massimo, ancor di più quando le temperature sono elevatissime.

A questo proposito, gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa hanno pensato ad una parmigiana alternativa, ideale per i caldi mesi estivi. Un manicaretto a base di zucchine e ingredienti leggeri, ideale da preparare il giorno prima e portare al lavoro per un pasto completo. E perché no, anche per una cena simpatica che lascerà tutti piacevolmente sorpresi. Vediamo come realizzarla in pochi minuti e semplici passaggi.

Non la solita parmigiana di melanzane invernale e pesantissima ma questa variante più leggera è perfetta per l’estate

Iniziamo proprio dagli ingredienti:

800 grammi di zucchine;

350 grammi di provola o mozzarella;

40 grammi di parmigiano grattugiato;

200 grammi di fesa di tacchino o prosciutto cotto;

olio q.b.

Procedimento

Per prima cosa, tagliamo le zucchine a fette sottili e adagiamone un primo strato su una pirofila precedentemente oliata. Mettiamo alcune fette di fesa di tacchino o prosciutto sulle zucchine e procediamo tagliando a fette anche la provola o la mozzarella. Se optiamo per quest’ultima, ricordiamo di scolarla per bene così da eliminare l’acqua in eccesso. Adagiamo le fettine sul prosciutto e copriamo con una spolverata di parmigiano.

Proseguiamo in questo modo un’altra volta, così da ottenere due strati, e chiudiamo con un terzo strato di sole zucchine, formaggio a fette e parmigiano.

Inforniamo per circa mezz’ora a 170 gradi et voilà, la nostra ricetta è pronta. Controlliamo di tanto in tanto la cottura in forno, così da evitare che si bruci o che risulti ancora cruda.

Non la solita parmigiana di melanzane, ma questo manicaretto è davvero delizioso e molto semplice da preparare. Va bene come piatto unico o anche come contorno o antipasto. Insomma, possiamo sfruttarlo come vogliamo.

Approfondimento

Si prepara senza lievito e farina questa soffice torta alla ricotta da gustare come dessert o per merenda