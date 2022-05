3 consigli per fare il cambio di stagione negli armadi senza fatica e in poco tempo ottenendo un guardaroba pulito e in ordine più un’idea per guadagnare del denaro

Riordinare gli armadi in vista della nuova stagione mette sempre in crisi e si è portati a rimandare questa operazione apparentemente complicata.

Spesso basta un po’ di organizzazione per raggiungere un risultato ottimale risparmiando tempo e stress. Inoltre si può dedicare del tempo per riorganizzare il proprio abbigliamento in un’ottica ecologica.

Aguzzando l’ingegno si potrebbe addirittura ottenere un guadagno da questa rivoluzione dell’armadio. Vedremo come fare.

Iniziamo mettendo un po’ della nostra musica preferita in sottofondo. La musica, si sa, stimola l’anima e l’intelletto rendendo ogni attività più gradevole. Il primo passo, dopo un bel respiro, sarà quello di svuotare completamente l’armadio dividendo i capi per tipologia. In questa fase sarà possibile separare gli indumenti che non utilizziamo più e che non dovranno far parte dei nostri outfit futuri.

A questo punto il guardaroba sarà pronto per essere pulito a fondo. Si possono utilizzare prodotti naturali come limone e bicarbonato. Basterà preparare un’acqua tiepida con i due ingredienti e passare un panno inumidito sugli scaffali e le pareti interne. Dopo qualche minuto tutto sarà completamente asciutto. Possiamo ora posizionare dei sacchettini di lavanda e cannella precedentemente confezionati per allontanare tarme e insetti insidiosi per i nostri capi.

Gli indumenti che devono essere riposti nelle apposite scatole in attesa della stagione successiva è bene che vengano catalogati in un elenco. Questo aiuterà negli acquisti senza dover rivedere il contenuto e consentirà di trovare facilmente ciò che si cerca. Inoltre è opportuno lavarli e stirarli così da preservarli meglio ed averli pronti all’uso.

Cosa fare con i vestiti che non si usano più

Quindi ecco 3 consigli per fare il cambio di stagione in maniera efficiente ed efficace. Ma vediamo come gestire gli abiti che non sono più di nostro gradimento.

Ci sono svariate possibilità per disfarsi degli abiti che non ci vanno più o che non rispecchiano i nostri gusti. Si possono donare attraverso organizzazioni come la CRI o la Caritas.

Oppure si può decidere di recuperare parte della spesa sostenuta per il loro acquisto attraverso la vendita degli abiti. Questa scelta favorisce un’economia circolare e sostenibile e consente di ottenere un guadagno immediato.

Esistono diversi siti e applicazioni attraverso i quali proporre i propri indumenti e accessori. Da eBay a Vinted, da Depop a Wallapop. Quest’ultima in particolare non chiede commissioni.

Basterà scattare delle buone fotografie, decidere un prezzo di vendita equo e il gioco è fatto.

