Il calcare è fra i nemici numero uno in casa. Non solo è brutto a vedersi quando si deposita sulle superfici creando una orribile patina biancastra; ma può essere anche dannoso. Infatti il calcare spesso ostruisce l’uscita dell’acqua dai rubinetti, basti pensare ai soffioni della doccia.

Ma esiste un’alternativa che vogliamo condividere con i nostri Lettori. Ebbene pochi conoscono questa portentosa crema anticalcare che ci permetterà di risolvere il problema senza fatica e non prevede l’utilizzo di aceto e bicarbonato.

Fra i rimedi più diffusi e conosciuti svettano infatti questi due ingredienti. Messi a contatto infatti aceto e bicarbonato creano una “schiuma” attiva che aiuta a rimuovere i sedimenti. Altre volte vengono adoperati singolarmente. L’aceto dunque viene versato direttamente sulle superfici. Tuttavia la sua consistenza liquida lo fa scivolare via senza aver avuto il tempo necessario per sciogliere il calcare. Il bicarbonato invece viene emulsionato a dell’acqua per dare vita ad una pastella che si può stendere o strofinare là dove il calcare si è depositato. Bisogna prestare attenzione perché si rischia di graffiare la superficie sfregando troppo energicamente.

Pochi conoscono questa portentosa crema anticalcare fai da te che non prevede bicarbonato ed aceto

Un’alternativa a questi comuni rimedi naturali ricorre all’aiuto dell’amido di mais, ovvero una farina che viene utilizzata in cucina soprattutto come addensante. Abbiamo bisogno di 3 ingredienti: 3-4 cucchiai di questa polvere bianca e sottile, succo di mezzo limone e quanto basta di acqua per ottenere una crema densa. Per prepararla spostiamoci ai fornelli. Versiamo quindi in un pentolino la farina di mais. Quindi aggiungiamo l’acqua a filo fino a creare una crema densa.

Attenzione a girare sempre per evitare che il tutto si attacchi al pentolino. Infine a fuoco spento uniamo il succo di limone e giriamo energicamente. Lasciamo intiepidire. Una volta pronta trasferiamo questa portentosa crema anticalcare in un contenitore a chiusura ermetica. Una piccola quantità di prodotto su qualsiasi superficie eliminerà il calcare velocemente e senza alcuna fatica. Se l’incrostazione fosse molto vecchia e dunque dovesse rivelarsi particolarmente ostinata nello sciogliersi, basterà coprirla con uno strato della nostra crema e lasciarla agire. Il tempo di azione dipende dallo spessore del calcare. Per un sedimento ostinato basterà un quarto d’ora. Se invece il calcare è sulla superficie da molto tempo in un paio di ore al massimo dovrebbe sciogliersi. Quindi rimuoviamo il tutto con un panno in microfibra et voilà.

Questa portentosa crema anticalcare fai da te si conserva intatta un in luogo fresco e asciutto.

