Negli ultimi mesi abbiamo subito, impotenti, spiacevoli rincari sulle bollette della luce e del gas. Abbiamo già visto, sulle pagine di ProiezionidiBorsa, come tentare di arginare questi rincari in bolletta. Un modo per farlo è certamente quello di prestare sempre più attenzione ai nostri comportamenti quotidiani. Piccoli gesti che facciamo tutti i giorni possono avere un enorme impatto sui nostri consumi, nel bene e nel male. Per esempio, oggi vedremo che per risparmiare sulla bolletta di acqua e gas basterà adottare alcuni trucchetti quando siamo in cucina. Si tratta di piccolissime accortezze, che però, se ripetute nel tempo, possono significare tanto per le nostre bollette. Interiorizzando questi gesti, che quasi nessuno fa, potremo abbattere i consumi e proteggere il bilancio della famiglia.

Per risparmiare sulla bolletta di acqua e gas dovremmo sempre fare queste 3 cose quando cuciniamo

Tutti i giorni, almeno un paio di volte al giorno, andiamo ai fornelli. Spesso lo facciamo distrattamente e forse anche controvoglia, non prestando attenzione a ogni piccolo gesto. Ma la verità è che sono anche quei piccoli gesti a influire sulla bolletta di acqua e gas. Infatti, basterà applicare dei piccoli e geniali trucchetti per abbattere i nostri consumi in cucina.

La prima cosa da fare, forse la più intuitiva, è quella di prestare attenzione quando laviamo gli alimenti come frutta e verdura. Spesso li passiamo sotto l’acqua corrente, ma è preferibile riempire d’acqua una bacinella e lasciarli in ammollo. Così sprecheremo molta meno acqua, che altrimenti scorrerà senza criterio facendo salire le spese.

Un secondo trucchetto geniale per abbattere i consumi in cucina è quello di non preriscaldare mai il forno. Cerchiamo di farlo soltanto quando una ricetta lo specifica, perché non tutte le preparazioni necessitano di un forno preriscaldato.

Un incredibile trucco per cuocere la pasta risparmiando sul gas

Infine, proviamo a sfatare un mito: la cottura della pasta. Solitamente, quando prepariamo la pasta, lasciamo che l’acqua raggiunga l’ebollizione, poi buttiamo la pasta e manteniamo la fiamma accesa per tutta la cottura. Ma pochi sanno che è possibile risparmiare un po’ di gas anche nella cottura della pasta. Basterà buttare la pasta quando l’acqua bolle e lasciare il gas acceso soltanto per un paio di minuti. Dopodiché possiamo anche spegnerlo: la temperatura dell’acqua sarà tale che la pasta si cuocerà comunque e noi consumeremo molto meno gas.

