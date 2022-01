Attenzione alla tenuta dei livelli chiave, il titolo Marr potrebbe accelerare al ribasso

Come abbiamo avuto modo di evidenziare più volte in passato, gli ultimi anni non sono stati particolarmente brillanti per il titolo Marr. Le sue azioni, infatti, hanno sempre fatto peggio della media del suo settore di riferimento. Non solo, sono ormai cinque anni che le quotazioni del titolo sono come bloccate.

Per capire quantitativamente il concetto basti pensare che dalla chiusura del 2017 il titolo ha perso l’1,77%. Nulla se si pensa che nei precedenti 5 anni aveva guadagnato oltre il 100%. Il rialzo, poi, diventa ancora più strabiliante se si pensa alla performance del 700% circa dal momento della quotazione a Piazza Affari ai massimi storici del 2018.

Come detto, però, adesso la situazione è cambiata e bisogna fare attenzione alla tenuta dei livelli chiave. Le quotazioni, infatti, sono a contatto con il forte supporto in area 17,58 euro (I obiettivo di prezzo). Un livello che già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni.

Tuttavia questa volta l’importanza della tenuta del supporto è aumentata dalla situazione che si è andata a sviluppare nel corso degli ultimi mesi. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range individuato dai livelli 17,58 euro e 19,04 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso la rottura del supporto aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista fino al II obiettivo di prezzo in area 13,77 euro. A seguire, poi, la massima estensione ribassista si trova in area 9,955 euro.

Al rialzo, invece, il titolo Marr potrebbe andare a rivedere i massimi storici in area 24,7 euro e a segnarne di nuovi in area 27 euro.

Prima di concludere ricordiamo che per gli analisti il consenso medio è accumulare con una sottovalutazione media del 15% circa.

Il titolo Marr (MILMARR) ha chiuso la seduta del 27 gennaio a quota 18,75 euro in rialzo dell’1,85% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale