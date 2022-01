La nuova Legge di Bilancio ha introdotto e confermato molti Bonus convenienti. Tra questi spiccano i Bonus che hanno a che fare con l’edilizia, i quali hanno l’intento di agevolare l’attuazione di vari lavori in ambito edile. Alcuni dei Bonus edili più conosciuti e convenienti sono il Superbonus 110%, il Bonus per l’abbattimento di barriere architettoniche e il Bonus facciate. Quest’ultimo è stato molto richiesto dai contribuenti. Chi chiedeva il Bonus facciate fino al 31 marzo 2021 aveva una detrazione fiscale del 90% sui lavori di restauro sulla facciata esterna della casa.

Ma quello che molti non sanno è che l’Agenzia delle Entrate sanzionerà pesantemente chi ha richiesto questo Bonus ma non considererà i vincoli della legge. Chi ha già ottenuto il Bonus, infatti, deve impegnarsi a rispettare alcune clausole, tra cui concludere i lavori entro il 16 marzo del 2022. Chi non riesce nell’impresa subirà una spiacevole sanzione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate sanzionerà pesantemente chi ha richiesto questo Bonus ma non rispetterà la scadenza

La nuova Legge di Bilancio 2022 ha cambiato le regole del Bonus facciate. Se prima il Bonus prevedeva una detrazione fiscale del 90%, ora prevede una detrazione fiscale pari a “solo” il 60%. Per questo motivo, moltissimi contribuenti si sono affrettati per riuscire a ottenere il massimo beneficio, richiedendo il Bonus entro il 31 dicembre 2021. Per accedere alla detrazione prevista dalla vecchia normativa, i contribuenti hanno già pagato in anticipo la fattura al fornitore. Ma molti non sanno che il pagamento anticipato non basta per assicurarsi il pieno beneficio del Bonus. Un altro vincolo da rispettare è la scadenza dei lavori, fissata per il 16 marzo 2022. Questa data, infatti, è l’ultima utile per comunicare all’Agenzia delle Entrate lo svolgimento dei lavori relativi alle spese comunicate. Qualora il contribuente non riesca a rispettare questa scadenza può subire le ripercussioni dell’Agenzia.

Cosa accade al contribuente che non finisce in tempo i lavori del Bonus facciate

Qualora il contribuente non svolga i lavori dichiarati per l’ottenimento del Bonus facciate entro la data stabilita, potrà incappare in spiacevoli sanzioni. Come prima conseguenza, il contribuente subirà il recupero totale della detrazione di cui ha beneficiato impropriamente. Inoltre, il recupero della detrazione sarà aumentato da sanzioni e interessi, calcolati in base al caso specifico. L’Agenzia delle Entrate potrebbe prevedere anche una responsabilità solidale del fornitore a cui il contribuente ha affidato i lavori.

Approfondimento

L’Agenzia delle Entrate invierà presto una lettera a questi sfortunati contribuenti chiamati a pagare più tasse