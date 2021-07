Il reflusso gastrointestinale è un problema che interessa milioni di persone ogni anno. Solitamente questo fenomeno si manifesta per una sensazione di nodo alla gola accompagnata a difficoltà di deglutizione. A questa sensazione si accompagnano dolori addominali e difficoltà digestive anche piuttosto marcate. Come rimediare senza ricorrere a medicinali quando il disturbo è di lieve entità? Cosa fare per prevenire eventuali problemi digestivi e creare una barriera naturale? È davvero semplice proteggere lo stomaco dal reflusso gastrico con questo infuso naturale prima dei pasti che si compone di una pianta dalle proprietà fitoterapiche.

Quali sono gli effetti su stomaco e intestino

Chi soffre di reflusso gastrico sa bene che vi sono alcuni periodi dell’anno in cui tale disturbo si presenta in maniera più evidente. Inoltre, questa condizione impone una particolare cura dei cibi che si inseriscono nella dieta personale per evitare disagi e dolori addominali. In natura esistono alcune piante che per le loro proprietà possono offrire un valido aiuto contro simili problemi. In questo caso, una pianta officinale davvero efficace è la malva.

La malva possiede delle interessanti proprietà lenitive che proteggono le pareti dello stomaco e contrastano l’epigastralgia. Simili effetti sono supportati dalla scienza che ne mostra gli effetti benefici sul sistema digestivo. Uno studio scientifico condotto da ricercatori iraniani dell’Università delle Scienze Mediche ha mostrato come questa pianta si confermi efficace contro fenomeni come la colite ulcerosa.

Proteggere lo stomaco dal reflusso gastrico con questo infuso naturale prima dei pasti

Le mucillagini presenti nella malva, grazie alla loro interazione con l’acqua, tendono a formare una pellicola che riveste le pareti dello stomaco. Una simile reazione ha come effetto una radicale riduzione del senso di bruciore e una ridotta infiammazione delle mucose. Ecco perché questa pianta rappresenta un vero e proprio toccasana per chi soffre di gastrite o reflusso.

Esistono diversi modi per assumere la malva. Uno dei più tradizionali è sicuramente la tisana che è possibile assumere mezz’ora prima dei pasti. Per la preparazione della tisana alla malva, occorre far bollire dell’acqua ed aggiungere un cucchiaino di malva essiccata per ogni tazza. Lasciare in infusione una decina di minuti circa e sorseggiare la tisana prima di un pasto. Per un gusto più dolce è possibile aggiungere un cucchiaino di miele.

