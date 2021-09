Generalmente ci sono tre cose che noi italiani subiamo maggiormente quando siamo in vacanza. Parliamo ovviamente della cucina, ma anche del materasso e del cuscino. Sicuramente siamo un popolo abituato a mangiare benissimo, ma anche a dormire bene. Tanto che spesso andiamo in crisi, quando siamo soprattutto all’estero, per i letti dalle piazze troppo piccole e i cuscini in formato mignon. Senza considerare poi nella maggior parte degli alberghi stranieri, la mancanza del bidet. Ma questo è un altro discorso. Tornando invece al capitolo camera da letto per riposare bene e non avere dolori alla cervicale ecco ogni quanto dovremmo cambiare il cuscino. E non dimentichiamo che potremmo anche dormire meglio con qualche goccia di questa erba aromatica salutare e così sottovalutata.

Quanti guai a non dormire bene

Non riuscire a riposare bene può causare alla lunga una serie di problemi che rischiano di sfociare in vere e proprie malattie. Dal pessimo umore nelle relazioni sociali a una maggiore irascibilità. Dalle difficoltà di concentrazione alla memoria meno elastica e reattiva. Fino addirittura a una svogliatezza generale, al malessere e all’aspetto di uno zombie. Dormire bene secondo la scienza aiuta a vivere anche di più, al contrario, dormire poco e male ci crea un sacco di problemi.

Per riposare bene e non avere dolori alla cervicale ecco ogni quanto dovremmo cambiare il cuscino

Quando siamo davanti alla tv, a qualsiasi ora del giorno, immancabilmente passa la pubblicità dei materassi e dei cuscini. Materia commerciale decisamente importante e sulla quale non dovremmo lesinare gli investimenti. Secondo la gran parte degli esperti dovremmo cambiare il cuscino al massimo ogni 5 anni, meglio se ogni 2/3. Purtroppo, secondo invece le statistiche di mercato, non tutti abbiamo questa buona abitudine. Diciamo che i 5 anni sono un termine temporale medio, ma per la nostra salute dovremmo cambiare i cuscini nel momento in cui non ci sentiamo più a nostro agio. Non dimentichiamo infatti che cuscini e materassi sono i veri e propri custodi del nostro sonno.

Lavarli è sicuramente importante

Oggi in commercio ci sono veramente tante tipologie di cuscini, dotati dei più svariati materiali. Ma, siccome anche il migliore dei cuscini non può durare per sempre, ecco che diventa importante cambiarlo. Così come è fondamentale lavarlo e igienizzarlo costantemente, visto che sul cuscino finiscono tutti i batteri della nostra saliva, dei capelli e della pelle. Non dimentichiamo nemmeno che, oltre a evitare dolori in giro per il corpo, cambiare il cuscino significa anche prevenire il deposito degli acari.

Approfondimento

