“Specchio delle mie brame chi è che ha più occhiaie nel reame?”. Parafrasando le famose fiabe di Walt Disney, è la classica situazione in cui ci troviamo spesso alla mattina. Non solo donne, ma anche uomini. Stanchezza, stress, giornate di lavoro lunghe e pesanti, corse dietro ai figli sono solo alcuni dei fattori che scatenano un viso da zombie. Oggi abbiamo una scelta davvero ampia dai cosmetici agli interventi chirurgici correttivi per eliminare borse e occhiaie. Ma non tutti abbiamo la possibilità economica per permettercelo e quindi non solo terapie e laser ma anche questi 4 rimedi economici per combattere le occhiaie. Sono dei suggerimenti che nascono come sempre dalla tradizione di famiglia e possono aiutarci se non altro a ridurre gli aspetti estetici della nostra fatica.

Perché è sempre importante il classico impacco freddo

Probabilmente da quando esistono i primi interventi di cosmetica dell’antichità, uomini e donne si sono accorti dell’importanza dell’impacco freddo per combattere le occhiaie. Questo semplicemente grazie alla temperatura più rigida che contrasta il gonfiore dei vasi sanguigni che si sono dilatati. Un trattamento simile funziona anche per chi non ha paura del freddo con i cubetti di ghiaccio. Lo scopo è sempre quello, cioè riattivare il microcircolo, sgonfiando naturalmente le borse sotto gli occhi.

Se invece vogliamo utilizzare sempre l’acqua, ma questa volta calda e con l’aggiunta di un cucchiaino di sale, avremo comunque dei buoni risultati. Ci basterà immergere un batuffolo di cotone nella nostra soluzione artigianale e appoggiarlo sulle palpebre. Permettiamo di agire per qualche minuto, ma ripetendo la cosa per almeno una mezz’oretta. Potrebbe davvero sembrare strano, eppure quando la microcircolazione del sangue rallenta, tutto il nostro viso ne risente. Se poi ci mettiamo magari anche assieme una notte insonne, ecco che la situazione si complica davvero e le occhiaie non passano inosservate. Basta medicine per lo stress adesso che conosciamo questo frutto benefico, che rigenera anche le cellule della pelle.

Non solo terapie e laser ma anche questi 4 rimedi economici per combattere le occhiaie

Come sempre Madre Natura ci dona anche dei sistemi naturali che vengono incontro alle nostre esigenze fisiologiche. Nel nostro caso per sgonfiare le borse sotto gli occhi in maniera naturale, rimedi validi sono la betulla e l’eufrasia. Anche in questi casi, sarà importante fare degli impacchi freddi utilizzando queste erbe, magari sempre dietro consiglio dell’erborista di fiducia. Ricordiamo che parliamo sempre di trattamenti temporanei, che non hanno nulla di miracoloso, ma solo la praticità della tradizione popolare. Se vogliamo liberarci definitivamente delle occhiaie profonde, dovremmo allora probabilmente ricorrere al trattamento estetico chirurgico.

